Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno ricorrono rispettivamente il 9 e il 10 aprile, saranno tanti i musei della Campania a rimanere aperti, da Napoli a Caserta, accogliendo visitatori e turisti anche nei due giorni festivi.

Pasqua e Pasquetta con musei aperti in Campania: i siti di Napoli

In particolare, come annunciato dal Comune partenopeo sarà assicurata l’apertura del Castel Nuovo, conosciuto anche come Maschio Angioino, dalle 9:00 alle 13:30 nel giorno di Pasqua e fino alle 18:30 nel giorno di Pasquetta. Castel dell’Ovo, altro simbolo della città partenopea, resta invece chiuso al pubblico per interventi di manutenzione.

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte resterà aperto durante il lungo weekend di Pasqua, dal 7 al 10 aprile, dando la possibilità ai visitatori di perdersi tra le splendide collezioni del museo e ammirare le due mostre in corso: Oltre Caravaggio e Gli Spagnoli a Napoli. Stesso discorso per il Palazzo Reale di Napoli, aperto sia il 9 che il 10 aprile, così come il Parco Archeologico di Pompei.

Il PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, con sede nel settecentesco Palazzo Roccella, sarà aperto per l’intero fine settimana dalle 9:30 alle 20:30, ad eccezione della domenica di Pasqua con chiusura alle ore 14:00. Il Complesso Monumentale dell’Annunziata resterà aperto nella sola mattinata di sabato mentre la Chiesa di San Severo al Pendino sarà visitabile fino alle ore 19:00.

L’8 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, sarà possibile perdersi anche tra le bellezze della Reggia di Portici che nel giorno di Pasquetta, invece, resterà chiusa. Altra perla campana pronta ad accogliere turisti e cittadini in entrambi i giorni è la Reggia di Caserta, regolarmente aperta sia la domenica che il lunedì. Di seguito si riportano gli elenchi completi dei musei aperti a Pasqua e Pasquetta in Campania diffusi dal Ministero della Cultura.

Musei aperti a Pasqua a Napoli e in Campania

Parco Archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Museo Archeologico del Sannio Caudino – Montesarchio (BN)

Museo Archeologico dell’antica Allifae – Alife (CE)

Reggia di Caserta, Appartamenti Reali e Giardino Inglese – Caserta (CE)

Museo Archeologico di Calatia – Maddaloni (CE)

Museo Archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Anfiteatro Campano – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo Archeologico dell’Agro Atellano – Succivo (CE)

Museo Archeologico di Teanum Sidicinum – Teano (CE)

Villa Damecuta – Anacapri (NA)

Grotta Azzurra – Anacapri (NA)

Casa Rossa – Anacapri (NA)

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina, Boscoreale (NA)

Certosa di San Giacomo – Capri (NA)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis – Capri (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis, Torre Annunziata (NA)

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana, Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna), Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco), Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica Ercolano (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli (NA)

Palazzo Reale di Napoli (NA)

Parco e Tomba di Virgilio – Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Napoli (NA)

Certosa e Museo di San Martino – Napoli (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli (NA)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito – Nola (NA)

Museo Georges Vallet – Piano di Sorrento (NA)

Museo archeologico di Eboli (SA)

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana – Minori (SA)

Certosa di San Lorenzo – Padula (SA)

Museo archeologico di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano (SA)

Museo archeologico della Valle del Sarno – Sarno (SA)

Musei aperti a Pasquetta a Napoli e in Campania

Parco Archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Area archeologica del Teatro romano di Benevento (BN)

Museo Archeologico del Sannio Caudino – Montesarchio (BN)

Museo archeologico dell’antica Allifae – Alife (CE)

Reggia di Caserta, Appartamenti Reali e Giardino (CE)

Museo Archeologico di Calatia – Maddaloni (CE)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Anfiteatro Campano – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo Archeologico dell’Agro Atellano – Succivo (CE)

Museo Archeologico di Teanum Sidicinum – Teano (CE)

Grotta Azzurra – Anacapri (NA)

Villa Damecuta – Anacapri (NA)

Casa Rossa – Anacapri (Na)

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina, Boscoreale (NA)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis, Capri (NA)

Certosa di San Giacomo – Capri (NA)

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana, Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna), Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco), Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica, Ercolano (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli (NA)

Palazzo Reale di Napoli (NA)

Parco e Tomba di Virgilio – Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Napoli (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli (NA)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli (NA)

Certosa e Museo di San Martino – Napoli (NA)

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito – Nola (NA)

Museo Georges Vallet – Piano di Sorrento (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei, Pompei (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis, Torre Annunziata (NA)

Museo archeologico di Eboli (SA)

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana – Minori (SA)

Certosa di San Lorenzo – Padula (SA)

Museo archeologico di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Sarno (SA)