Comicon a Napoli: 4 giorni di festa tra spettacoli, concerti e ospiti di fama mondiale

Dal 28 aprile al 1 maggio 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Comicon, uno dei più grandi eventi europei di intrattenimento culturale, pronto ad invadere la città partenopea con un programma ricco di iniziative ed ospiti d’eccezione: è già possibile acquistare i biglietti direttamente online.

A Napoli torna il Comicon: programma e biglietti

Come sempre, tanti saranno gli ospiti nazionali ed internazionali che prenderanno parte alla kermesse, con svariati spettacoli che ricopriranno le molte anime del festival: fumetto, cinema e serie TV, videogame, gioco, asian village, neverland, musica, pizzaCon e kids.

I cosplayer e visitatori potranno sfoggiare il proprio costume più bello e partecipare alla grande festa. La giornata inaugurale del festival, 28 aprile, sarà memorabile per gli amanti della arti marziali che, in occasione del 20esimo anno di Kill Bill Vol. 1, potranno incontrare Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli 88 folli del capolavoro di Quentin Tarantino.

L’altro appuntamento a loro dedicato è previsto per il 30 aprile quando, dalle ore 11:00, sarà possibile vedere in versione restaurata e in anteprima Enter the Dragon, conosciuto in Italia con il titolo I tre dell’operazione drago. Un’occasione imperdibile che celebra i 50 anni del film di culto con Bruce Lee.

Ampio spazio sarà dedicato all’Asian Village, tra le aree più amate e seguite del festival, con stand, attività tematiche e grandi artisti: la fumettista giapponese Miki Yoshikawa, la mangaka Aki Irie, il più noto mangaka europeo Tony Valente, il professore dell’Università di Tokyo Masashi Haneda.

Al Comicon arriva anche Dragonero. I paladini la serie animata tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, tra incontri con il cast e proiezione di due episodi e contenuti inediti.

Tra i grandi ospiti annunciati c’è Daniel Warren Johnson, una delle più grandi firme del fumetto americano, plurinominato agli Eisner Awards grazie ai suoi lavori come disegnatore e copertinista per le più importanti case editrici, quali Marvel Comics, DC Comics e Image Comics.

Già ospite nel 2003 e 2004, torna a Napoli anche Jim Lee, grande autore del fumetto internazionale, scrittore ed editore di fama mondiale. Nel pomeriggio del 28 aprile a varcare i cancelli della mostra sarà Cristina D’Avena che darà il via ad un grande concerto accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band.

Il 1 maggio per la prima volta al Comicon approda il Power Pizza con un ospite d’eccezione: Errico Porzio, il maestro pizzaiolo tra i più social in assoluto. Un’altra attesa presenza è quella del rapper, cantautore e produttore discografico Caparezza.

Per l’intera durata dell’evento, l’area kids sarà invasa dai mattoncini LEGO, con attività di gruppo e gare di costruzione aperte a tutti. Quest’anno, oltre alla Cosplay Challenge Pro e la Cosplay Challenge Kids non mancherà la Comicon Cosplay Challenge Regular, la gara dedicata a tutti gli appassionati di cosplay che hanno voglia di mettersi in gioco e sfilare con il proprio costume.

Per il programma completo del festival è possibile consultare il sito ufficiale.

Comicon a Napoli: costo e dove acquistare i biglietti

L’ingresso alla Mostra è consentito dalle 10:00 alle 19:00. E’ possibile acquistare il proprio biglietto online, collegandosi all’apposita sezione del sito, e scegliendo la data che si preferisce. Il ticket ha un costo di 12 euro (+1,60 euro di prevendita), ridotto a 8 euro per la fascia 6-11 anni.