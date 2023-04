A Napoli la Fiera dello Sport più grande del Sud: 2 giorni tra fitness, danza e padel

Napoli – Il 15 e 16 aprile al Pala Vesuvio di Ponticelli si terrà la Fiera dello Sport con l’allestimento di un vero e proprio villaggio dedicato al fitness, alla danza e tante altre attività motorie. Si tratta di uno degli eventi lanciati allo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un corretto stile di vita. Quella partenopea è la fiera più grande del Sud Italia in ambito sportivo.

Napoli, a Ponticelli parte la Fiera dello Sport

Educare – Crescere – Divertire – Vincere è il motto che animerà le due giornate di festa, tra attività sportive, convegni e spettacolari esibizioni tutte da vivere per un weekend pieno di emozioni ed energia. Prenderanno parte all’evento espositori, federazioni sportive, enti sportivi, scuole di formazione

Alla Fiera dello Sport sarà presente anche l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro con il proprio stand dedicato all’informazione, alla divulgazione e alla promozione di corretti stili di vita, per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà.

Ogni settore avrà il suo spazio dedicato: dall’area Fitness alle aree Sport passando per il punto salute, l’ala convegni e la grandissima area Danza. Tutti i visitatori potranno allenarsi e partecipare ai tanti corsi aperti al pubblico. L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana, dal CONI, da Sport e Salute, dall’Asl Napoli 1, dal CIP, dall’Endas, dalla FISR, dalla FISI, dalla FITA, e dalla Fitarco Campania.

“Sabato e domenica prossima al Palavesuvio di Ponticelli sarà una grande e bellissima festa dello Sport. L’impianto di Ponticelli sarà aperto a tutti e pieno di attività sportive di ogni genere sia indoor che all’esterno. Ognuno potrà praticare lo sport che preferisce con tantissima scelta. Voglio invitare soprattutto i ragazzi di Napoli ad approfittare di questa occasione” – dichiara l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante.

“È una manifestazione con la quale si promuove lo sport per la salute quindi per il benessere fisico. Chiaramente lo sport è un momento anche di aggregazione. Ci saranno molte discipline. Si propone lo sport come modello di vita, come stile di vita affinché i giovani siano impegnati in qualcosa che piace. Quindi lo sport non è solamente agonismo, non è solamente competizione ma è anche un momento di benessere collettivo” – spiega il presidente della Commissione Sport, Gennaro Esposito.

Di seguito l’elenco completo delle attività della Fiera dello Sport:

AREA FITNESS – Zumba, Corpology, Ritmo Power, Total Body, Aerobica, High Sinergy Form, Ritmo do Brazil, Revolution Fitness Training, Step, Tessuto e Cerchio Aereo, Funzionale a cura di Decathlon, Insany-T, Strong e molte altre.

AREA SPORT – Baskin, Arti Marziali, Padel a cura di Decathlon, Tiro con l’Arco e Pattinaggio/ Skate.

AREA SALUTE – L’area benessere/salute comprenderà diverse aree: 1) Un’area dedicata alle visite mediche specialistiche nella quale sarà possibile effettuare consulenze di Ortopedia, Posturologia, Pediatria, BioNutrizione, Reumatologia, Diabetologia, Endocrinologia e Psicologia 2) Consulenze e visite senologiche.

AREA CONVEGNI – 1) Sabato 15 aprile ore 10.30 “Il settore sportivo tra innovazione e trasformazione – le leggi e gli strumenti utili al cambiamento”; 2) Un corso di formazione in massaggio sportivo il sabato 15; 3) Domenica 16 aprile ore 15 “L’importanza dello sport nella crescita dei bambini: Incontro con gli specialisti che risponderanno alle domande del pubblico”.

AREA DANZA – Nell’Area Danza due grandi aree: 1) Esibizioni e lezioni di Pole Dance, danza aerea e di Danze Caraibiche. 2)Nel Palavesuvio la VI° Edizione di “Talenti in Palcoscenico”