Weekend tra natura, animali e tanto cibo: gli eventi più belli a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 14, 15 e 16 aprile in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 14, 15 e 16 aprile

Cinebus a Napoli. Venerdì 14 aprile dalle 10 alle 18 torna a Napoli, in piazza Dante, il Cinebus conosciuto come il primo festival del cinema itinerante, lanciato nell’ambito del Social World Film Festival, che prevede attività di formazione, proiezioni, incontri con gli attori e casting a bordo di un truck itinerante. L’ingresso è gratis.

Quattro Zampe in Fiera a Napoli. Il 15 e 16 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva il grande evento dedicato al mondo animale, per immergersi con il proprio cane o gatto in un mondo di formazione, sport, bellezza, shopping e divertimento. L’iniziativa coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazioni benefiche, stilisti e influencer.

Fiera dello Sport a Napoli. Il 15 e 16 aprile al Pala Vesuvio di Ponticelli si terrà la Fiera dello Sport con l’allestimento di un vero e proprio villaggio dedicato al fitness, alla danza e tante altre attività motorie. Si tratta di uno degli eventi lanciati allo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un corretto stile di vita. Quella partenopea è la fiera più grande del Sud Italia in ambito sportivo.

Vedi Napoli e poi mangia. E’ partita la rassegna dedicata alla cucina napoletana che prevede show cooking, degustazioni, spettacoli e concerti a ingresso gratis. Il 14 aprile, alle ore 16:00, ci sarà l’appuntamento dedicato alla pizza presso l’hotel Real Orto Botanico con lo spettacolo della posteggia napoletana.

Festa della Madonna degli Angeli. Dal 15 al 23 aprile, torna a Cicciano, nel Napoletano, la Festa dei Carri in onore alla Madonna degli Angeli, uno degli eventi religiosi più attesi dalla cittadinanza, tra sfilate, luminarie e street food.

Fiera Zootecnica. Arriva CampaniAlleva Expo 2023 a Benevento, la più grande fiera zootecnica del Sud che si terrà dal 14 al 16 aprile presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola. Si tratta di uno degli eventi più importanti ed inediti dell’intero Mezzogiorno, organizzato dall’Associazione Allevatori Campania Molise con il patrocinio della Regione Campania. Oltre 600 animali, spettacoli e street food animeranno gli spazi della fiera.

International Street Food Festival. Dal 14 al 16 aprile, nella centrale piazza della Pace di Maddaloni, nel Casertano, arriva il festival dedicato al cibo da strada, dedicato alle specialità tipiche italiane e del mondo. Non mancheranno spettacoli e intrattenimento. L’ingresso è gratis.

Visite serali alla Reggia di Carditello. La musica torna a risuonare nella Reggia di Carditello che dal 14 al 28 aprile 2023 ospiterà la rassegna Concerti di Primavera dando il via alle straordinarie aperture serali, tra visite, intrattenimento e degustazioni tipiche. Ad inaugurare la rassegna, venerdì 14 aprile alle 20:30, il recital Classica napoletana dell’artista Consiglia Licciardi.

Volo dell’Angelo in Campania. Dall’8 aprile ha riaperto la Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista dell’imminente stagione turistica.

La città di Diego. Dal 30 marzo al 9 maggio il Maradona fumettato di Lorenzo Ruggiero sarà esposta presso la Galleria Hde in via Fiorelli 12. Il racconto disegnato dall’artista illustra in modo inedito le avventure del pibe de oro con le maglie del suo cuore: quella azzurra del Calcio Napoli e quella albiceleste della Seleccion argentina.

Caravaggio in mostra al Palazzo Reale di Napoli. Il sito partenopeo ospiterà dal 16 marzo al 9 maggio 2023 la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.