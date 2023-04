Bono Vox sceglie Napoli, al Teatro San Carlo l’unico concerto d’Italia: info e biglietti

Bono Vox, star della band U2, ha scelto il Teatro San Carlo di Napoli come unica tappa italiana del suo concerto Stories of Surrender: nel Massimo partenopeo si esibirà il 13 maggio 2023 mentre la vendita dei biglietti partirà tra pochi giorni, il 21 aprile.

L’artista porterà per la prima volta in Italia il suo nuovo spettacolo con un’unica strabiliante performance nel più antico teatro d’opera al mondo. Sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty e Kate Ellis, oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee.

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 10:00 del 21 aprile sulle piattaforme Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Sarà imposto un limite di due biglietti acquistabili a persona. I ticket acquistati online saranno poi riconvertiti al botteghino del teatro, il giorno stesso dello spettacolo. Al momento non sono resi noti i prezzi.

Napoli è ancora una volta la location scelta da grandi artisti di fama internazionale. Subito dopo Bono Vox è atteso l’arrivo dei Coldplay per il grande concerto presso lo stadio Diego Armando Maradona che per le due date previste, 21 e 22 giugno, ha fatto registrare il sold out in poche ore. Insieme a Milano, la città partenopea è l’unica meta italiana scelta dal gruppo per il tour.

Sarà poi la volta dei One Republic, il gruppo pop-rock originario del Colorado con oltre 38 miliardi di stream nel mondo e 20 dischi di platino in Italia, che saranno in concerto a Napoli, al Noisy Naples Fest per la loro unica tappa del Sud Italia.

Grandi eventi che si aggiungono a quello atteso da oltre 30 anni dall’intera popolazione: la grande festa che segnerebbe l’agognata vittoria dello scudetto del Calcio Napoli e che potrebbe scoppiare in città proprio in concomitanza del soggiorno di Vox nel capoluogo campano.