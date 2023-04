Il Napoli Pizza Village si farà alla Mostra d’Oltremare. Un cambio di location per uno degli eventi più attesi nella città partenopea, che per anni si era svolto con successo sul Lungomare. Quest’anno c’è stato il veto del sindaco Gaetano Manfredi, secondo il quale “Via Caracciolo non può diventare una fiera permanente”. Una posizione in verità condivisa dai napoletani, generalmente ormai stanchi di vedere trasformato troppe volte il litorale in un ristorante a cielo aperto.

Napoli Pizza Village 2023 alla Mostra d’Oltremare

Il Comune di Napoli ha così individuato una nuova area, che sarà la Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. Un luogo che si presta in maniera eccellente a questo tipo di eventi e che d’altra parte è location abituale di rassegne di questo ed altro tipo.

Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d’Oltremare di Napoli, hanno dichiarato: “La Mostra d’Oltremare di Napoli è al servizio della città e accoglie con disponibilità l’indicazione dell’amministrazione comunale come sede preferenziale per ospitare il Pizza Village 2023. Si conferma la centralità strategica della Mostra, che ha una vocazione per i Grandi eventi e una tradizione consolidata in questo senso. Per questo venerdì prossimo incontreremo gli organizzatori del Pizza Village per definire i prossimi passi”.

Le date del Napoli Pizza Village

Le date del Napoli Pizza Village sono quelle dal 17 al 25 giugno 2023. La kermesse si terrà dunque alla Mostra d’Oltremare, che ospiterà così un evento dal forte impatto turistico e di visitatori.

Tramontata l’idea del Parco Virgiliano e del Centro Direzionale

È tramontata così l’idea del Parco Virgiliano a Posillipo, così come quella dell’area del Centro Direzionale. Quest’ultima sarebbe stata una buona scelta con l’obiettivo di ravvivare la zona, tuttavia è innegabile che affinché possa ospitare grandi eventi vi sarebbe bisogno di un piano che coinvolga l’area ed abbia come scopo quello di farla diventare centrale nella movida partenopea. Un disegno che attualmente non esiste, nonostante molte volte se ne sia parlato.