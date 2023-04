Passeggiate mozzafiato, mostre e street food: gli eventi del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 21, 22 e 23 aprile in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 21, 22 e 23 aprile 2023

Vulcanica a Napoli. Il 23 aprile 2023 a Napoli torna la Vulcanica, la gara partenopea in bici d’epoca percorsa prevalentemente su strade con sanpietrini che farà rivivere lo spirito del ciclismo d’altri tempi, attraversando le bellezze della città.

Il regno delle aragoste a Napoli. E’ stata inaugurata in Largo San Martino la mostra The Lobster Empire (che tradotto dall’inglese significa proprio “Regno dell’Aragosta”) dell’artista Philip Colbert che potrà essere ammirata fino al 15 luglio 2023.

Siti borbonici aperti. Sabato e domenica, 22 e 23 aprile, il Touring Club Italiano torna con l’edizione 2023 di Aperti per voi in Campania, l’iniziativa che consente a cittadini e turisti di visitare alcuni dei luoghi più belli del territorio, non sempre aperti al pubblico, e che quest’anno è dedicata ai siti borbonici. Sarà possibile visitare la Reggia di Portici e tante altre meraviglie.

Bizzarro Motor Show. Dal 19 aprile al 1 maggio 2023 a Torre del Greco arriva lo spettacolo itinerante di acrobazie ed esibizioni estreme che vede protagoniste auto, moto ed altri veicoli.

Sagra della Salsiccia Rossa. Dal 22 al 25 aprile 2023 torna la Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto, in provincia di Benevento, nella centrale piazza Mancini, con tanti stand, prelibatezze e spettacoli ad ingresso gratuito.

Festa della Madonna degli Angeli. Dal 15 al 23 aprile, torna a Cicciano, nel Napoletano, la Festa dei Carri in onore alla Madonna degli Angeli, uno degli eventi religiosi più attesi dalla cittadinanza, tra sfilate, luminarie e street food.

Sagra delle Fragole e degli Asparagi Napoletani. Dal 22 al 25 aprile 2023 a Cardito, in provincia di Napoli, si terrà la sagra delle fragole e degli asparagi con tanti stand e spettacoli per tutti.

International Street Food Festival. Dal 22 al 25 aprile a Salerno arriva il festival dedicato al cibo da strada con tante specialità tipiche italiane e del mondo. Non mancheranno spettacoli e intrattenimento. L’ingresso è gratis.

Visite serali alla Reggia di Carditello. La musica torna a risuonare nella Reggia di Carditello che dal 14 al 28 aprile 2023 ospiterà la rassegna Concerti di Primavera dando il via alle straordinarie aperture serali, tra visite, intrattenimento e degustazioni tipiche. Ad inaugurare la rassegna, venerdì 14 aprile alle 20:30, il recital Classica napoletana dell’artista Consiglia Licciardi.

Volo dell’Angelo in Campania. Dall’8 aprile ha riaperto la Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista dell’imminente stagione turistica.

La città di Diego. Dal 30 marzo al 9 maggio il Maradona fumettato di Lorenzo Ruggiero sarà esposta presso la Galleria Hde in via Fiorelli 12. Il racconto disegnato dall’artista illustra in modo inedito le avventure del pibe de oro con le maglie del suo cuore: quella azzurra del Calcio Napoli e quella albiceleste della Seleccion argentina.

Caravaggio in mostra al Palazzo Reale di Napoli. Il sito partenopeo ospiterà dal 16 marzo al 9 maggio 2023 la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.