Cilento Tastes, il regno delle specialità campane: tra bufala, pizze, dolci e vini tipici

Entra nel vivo il Cilento Tastes, l’evento in programma fino al 25 aprile 2023 al Next di Capaccio-Paestum con l’obiettivo di dare voce agli artigiani del gusto e ai loro prodotti tipici, consentendo ai visitatori di perdersi tra i profumi e i sapori dell’area degustazione, aperta dalle 18:00 alle 22:00.

Cilento Tastes a Capaccio-Paestum: prodotti tipici e degustazioni

Sono oltre 70 gli artigiani protagonisti della kermesse, pronti a deliziare anche i palati più esigenti tra le prelibatezze e i vini più rappresentativi del Cilento, patria della Dieta Mediterranea che conta numerosi Presidi Slow Food, prodotti Dop e Igp, attestandosi tra le eccellenze enogastronomiche del mondo intero.

Bufala, pizza cilentana, pasta artigianale, caciocavallo impiccato, braciole, biscotti locali gelati, yogurt: sono solo alcune delle specialità del territorio da poter assaggiare. Immancabili liquori e birre così come i vini territoriali con uno spazio interamente dedicato e intitolato La Cantina del Cilento.

Momenti di gusto ma anche di formazione, gioco e intrattenimento: per tutta la durata dell’evento si susseguiranno laboratori per i bambini, varie masterclass, spettacoli di gruppi emergenti e artisti locali. Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente: l’evento è plastic free, l’allestimento è realizzato in legno riciclato e riciclabile.

Cilento Tastes: aziende presenti e specialità da assaggiare

Azienda Agricola Salella con le olive “ammaccate” e conserve;

Caseificio Del Prete con bocconcini e ricotta;

Il Salume Stiese della Macelleria Piccinino e il panino con salsiccia e carne arrosto;

Azienda agricola e agrituristica Corbella con le tipiche “lagane e ceci”, insalata mediterranea, la cicciata, confetture, legumi e pasta artigianali;

Caseificio La Contadina con lo Yogurt “Bufarello”;

Natalí Prodotti Cilentani con i sott’oli;

Cece Re con bruschetta con sott’oli;

Le Sorelle Trotta con la pizza fritta;

Stilla con l’olio;

Fattoria Albamarina con i suoi vini;

Pastificio Artigianale Pietro Cava con la pasta artigianale;

Salumificio La Cilentana con i salumi del territorio;

Frantoio Oleario Radano Massimo con il suo olio;

Gelateria Di Matteo con il gelato e i biscotti;

Chef Pietro Parisi -Palazzo Gentilcore- preparerà “la capra & la bufala in scarpetta cilentana” ;

A.P.S Associazione Fusilli Di Pasquale Oristanio con gli iconici fusilli di Felitto;

Appena Fritto con gli sfizi di pollo per bambini;

Skim – la Birra Artigianale Campana;

A Casa di Delia con lo “Spaghettone cilentano”;

Panificio Biscottificio L’Antica Panetteria con i biscotti locali;

Festa dell’Antica Pizza Cilentana con la tradizionale pizza cilentana;

L’associazione Oleum con il marchio “Only extra”;

Polito Viticoltori con i vini del territorio;

Antico Cilento Liquori;

Azienda Agricola Manzi con i fichi;

L’Ammaccata – Antica Pizza Cilentana con la pizza ammaccata;

Caseificio Sant’Antonio con il caciocavallo impiccato;

Cilento I Sapori della Terra con vari prodotti tipici;

Le Terre Ambrate con il miele;

Mont Blankcon il pane ai grani antichi cilentani, carpaccio di manzo affumicato ai sentori d’ulivo, carciofo di Paestum e mayo alle alici di Menaica,mousse di ricotta di bufala e fichi del Cilento;

Minnelea – La Casa della Dieta Mediterranea con le marmellate;

La Dispensa di San Salvatore con l’ottima selezione dei prodotti del territorio;

Storie di Pane con zeppole a base di alici, gli “scauratielli”, il cuzzetiello con melanzane imbottite;

Il Granato con la mozzarella e lo yogurt;

Officine Alkemiche S.r.l.s con i suoi liquori,

Iris Birra – Le Essenze di Terry con birra e liquori;

Taverna Mast’Emilio con le braciole, arrosticini e panini;

La Cilentina srl con la pizza;

Azienda Agricola Paragano Maria Pia con l’olio,

GOI – La Cesta della Biodiversità degli Agricoltori Custodi ceste con prodotti tipici;

Consorzio di Tutela del Carciofo Igp con il liquore “Amaro di Paestum”.

Per la categoria non solo food parteciperanno: Angelo Iannuzzi con ceste e madie, SOS Villaggi dei Bambini, Associazione ABA, e ancora la start-up innovativa PR Salute e l’app Authentico, Çeramì Di Nicola Craba con le sue ceramiche, Rosa Allocca – Sartoria Artigianale, con un’esposizione di artigianato, Afrodite Natura S.r.l.s con i cosmetici, e Giovanna Voria con i gioielli fatti con i ceci.