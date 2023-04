Passeggiata Lavica e aperitivo sul Vesuvio: il percorso sul sentiero con vista mozzafiato

Nuovo appuntamento sul Vesuvio per l’AEC, Associazione Eco Culturale di Torre del Greco, questa volta in partnership con i giovani della prestigiosa Università Bocconi di Milano, per la scoperta di uno dei sentieri più suggestivi del nostro vulcano: il Fiume di Lava.

Passeggiata lavica sul Vesuvio: alla scoperta del sentiero Fiume di Lava

L’appuntamento è sabato aprile 2023 alle 9.00 alla rotonda di Via Vesuvio, nel territorio del comune di Ercolano: i ragazzi dell’Associazione Eco Culturale suggeriscono di venire muniti di borracce, giacche a vento e scarpe comode per una passeggiata immersa nella natura. Destinazione: il sentiero n.9 denominato Fiume di Lava, uno dei sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Un breve quanto piacevole itinerario che permette di vivere l’emozione di passeggiare su una colata lavica, attorniati da un paesaggio quasi lunare.

Il sentiero n.9 del Parco Nazionale del Vesuvio, un viaggio aperto a tutti nella storia del vulcano

Il percorso, particolarmente idoneo anche alle scolaresche e quindi anche ai meno esperti, parte nei pressi dell’Osservatorio Vesuviano ed offre un’esperienza unica agli appassionati delle passeggiate in montagna. Appena imboccato il tracciato, si procede in discesa: il percorso si immerge in un bosco di latifoglie, con essenze quali robinia, castagno, nocciolo, carpino nero e roverella. Nel sottobosco, gli esploratori più attenti noteranno alcuni esemplari di biancospino.

Dopo aver superato un gradone, ci si immette in una strettoia sulle cui pareti sono evidenti le pomici dell’eruzione del 79 d.C., una delle più violente e sicuramente la più famosa poiché determinò la sepoltura delle antiche città di Pompei, Ercolano ed Oplonti. Un viaggio nella storia che non si ferma qui: proseguendo il percorso, dopo poco si arriva ad uno slargo, punto di incontro con il tracciato in discesa del sentiero 8, dove si nota la presenza di un pozzo di età borbonica per la raccolta dell’acqua piovana e si osserva un bell’esemplare di sambuco.

I partecipanti ripercorreranno l’ultima eruzione del Vesuvio risalente al 1944 e, grazie all’ intervento di alcuni esperti, scopriranno interessanti pillole scientifiche sulla geologia delle eruzioni. Una parentesi sarà dedicata al re indiscusso del sentiero di lava, lo Stereocaulon vesuvianum, un piccolo lichene, pioniere e responsabile della resilienza dell’intero ecosistema a circa 80 anni dall’ultimo evento eruttivo.

Vino e taralli in mezzo alla natura con vista sul golfo di Napoli, l’aperitivo diventa ecosostenibile

L’Associazione Eco Culturale riprende così la sua serie di appuntamenti alla scoperta responsabile della natura e dell’arte che circonda il territorio vesuviano. E lo fa invitando sulle pendici del Vesuvio gli studenti della Bocconi. Ma anche, come sempre, semplici cittadini, curiosi ed appassionati che vengono sensibilizzati a diventare turisti dei loro stessi territori. La mattinata eco-culturale terminerà “a tarallucci e vino”, nel senso che la passeggiata si concluderà con un aperitivo con vista sul golfo di Napoli composto da vino e taralli. In piena sostenibilità e sinergia con la natura. Per partecipare al percorso è previsto un contributo di 7 euro da versare in loco all’associazione AEC