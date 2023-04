Mercatorre, torna la fiera del vintage: tra pezzi rari, spettacoli e street food

Il 30 aprile a Torre del Greco arriva Mercatorre, la grande fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo che torna in versione primavera, proponendo il format dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, riservando ai cittadini tante novità. Dalle 10 alle 22 CoBar e Stecca accoglieranno i visitatori nello spazio di archeologia industriale torrese (ex Molini Meridionali Marzoli) per dare vita ad uno degli eventi più amati dalla cittadinanza.

Il 30 aprile a Torre del Greco c’è Mercatorre: la fiera del vintage, artigianato e collezionismo

Il popolare mercato torrese all’aperto rappresenta ormai un appuntamento fisso per giovani e famiglie, attestandosi come tappa imperdibile per i cultori del vintage e dell’artigianato. Passeggiando tra gli stand sarà, infatti, possibile scoprire curiosità e pezzi rari, il tutto in un clima conviviale, tra spettacoli e musica dal vivo.

Qui sarà possibile addentrarsi nell’ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto rigorosamente in chiave retrò: oltre agli immancabili collezionisti di vinili e oggettistica vintage ci saranno spazi dedicati ai vestiti, all’artigianato, al modernariato e tanto altro.

Un vero e proprio tuffo in epoche passate, accompagnato da iniziative musicali, street food e animazione per bambini. Esibizioni, dj-set e musica live animeranno lo spazio archeologico torrese per l’intera durata dell’evento, creando un’atmosfera di festa.

Tra le novità di questa edizione (già riproposta nel corso dell’appuntamento dello scorso marzo) anche un apposito spazio dedicato alle scuole per promuovere lo scambio di oggetti ed idee anche tra le giovani generazioni. Ancora una volta, l’iniziativa culturale proposta da Stecca e CoBar viene riproposta con l’obiettivo di lanciare un appuntamento che sia in grado di attrarre turisti e curiosi, animando allo stesso tempo un luogo simbolico della città di Torre del Greco, facendo conoscere la realtà dell’incubatore comunale, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.