Festival della Pasticceria e del Matrimonio a Napoli: spettacoli, dj set e dolci gratis

Il 17 maggio a Napoli si terrà Dolce Amore, il primo Festival Italiano della Pasticceria Nunziale dedicato al matrimonio partenopeo con spettacoli, sfilate, dolci omaggi e dj set in piazza Plebiscito, ad ingresso gratis per tutti. Si tratta di uno dei primi eventi dedicati a torte, pasticcini e confetti nunziali, che avrà inizio a partire dalle ore 19:30, con accesso libero.

A Napoli Dolce Amore: il Festival della Pasticceria e Matrimonio

Piazza Plebiscito darà il via ad un vero e proprio matrimonio all’aperto, con migliaia di invitati che potranno accedervi gratuitamente. Sarà una grande festa dedicato alla cerimonia partenopea per eccellenza ma soprattutto all’amore.

Si susseguiranno spettacoli, ospiti d’eccezione e sorprese per il pubblico. Tra i protagonisti della manifestazione il maestro Iginio Massari e altri grandi pasticcieri italiani che esporranno le loro torte monumentali pensate per il grande giorno, facendo dono a tutti i partecipanti di migliaia di cofanetti colmi di dolcezze.

Non mancherà Enzo Miccio, celebre conduttore e wedding planner, che presenterà la sua collezione di abiti da cerimonia e sarà alla guida dell’evento, accompagnato da Irene Colombo. Infine, chiuderà l’evento il live show Voglio Tornare Negli Anni 90, il format più ballato nelle piazze italiane che, a partire dalle 22:00, farà ballare le migliaia di persone presenti in piazza con i più grandi dj del decennio dello scorso secolo.

Il tutto in un format spettacolare con effetti speciali che lasceranno tutti a bocca aperta. Piazza Plebiscito, cuore pulsante di Napoli, si trasformerà per una serata nella location perfetta per un matrimonio in grande stile, tra opere d’arte in pan di spagna, abiti spettacolari e, come in ogni evento nunziale che si rispetti, momenti di musica e spettacolo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festival della Pasticceria Nunziale dedicato al Matrimonio Napoletano;

Quando: 17 maggio 2023 dalle 19:30;

Dove: Piazza Plebiscito a Napoli con ingresso libero e gratis per tutti.