La Notte Europea dei Musei 2023 a Napoli. Ingresso serale al prezzo simbolico di 1 euro, sabato 13 maggio, al Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, al Palazzo Reale e al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Iniziativa analoga anche alla Reggia di Caserta, pronta ad accogliere i visitatori al chiaro di luna, per ammirare le bellezze del Palazzo Reale, assistendo ad uno speciale concerto che si terrà presso la Cappella Palatina. A partire dalle 19.30 sarà possibile addentrarsi tra le meraviglie degli Appartamenti Reali con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

Notte Europea dei Musei 2023 a Palazzo Reale

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ultimo ingresso alle ore 22,00) al costo simbolico di 1 euro. Si ricorda ai visitatori che durante le aperture straordinarie serali non si effettuano visite al Giardino Pensile. Non saranno accessibili il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo che resteranno fruibili durante i consueti giorni e orari di apertura.

Durante le aperture straordinarie serali non è possibile effettuare singole prenotazioni ad eccezione dei gruppi superiori alle 10 persone per i quali è richiesta la prenotazione.

Notte Europea dei Musei 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Notte Europea dei Musei al Museo e Real Bosco di Capodimonte, sabato 13 maggio 2023 con apertura straordinaria fino alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le due mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale allestita in Sala Causa.

In occasione della Notte Europea del Musei 2023, la direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte con gli storici dell’Arte de Le Nuvole propone al pubblico una visita guidata alla mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli. Una visita al secondo piano del Museo completamente riallestito alla scoperta di capolavori di artisti come Ribera, Luca Giordano, Stomer e tanti altri ancora. Info e prenotazione.

Inoltre nel Salone degli Arazzi, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 circa, si terrà un concerto dell’ensemble Musica Reservata con alcuni brani tra cui Danze sul tema della Spagna, Dindirindin, Falla con misura e La vida di Culin. L’ensemble è composto da Serena Calcagno (traversiere), Claudia Crimi (voce e percussioni), Vincenzo D’Arienzo (vihuela), Maria Pia Granato (voce e organo portativo), Maria Alessandra Iozzino (voce e spinetta), Teodorico Zurlo (voce e saqueboute). L’attività è organizzata dall’associazione MusiCapodimonte.

Notte Europea dei Musei 2023 al Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Anche il Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli partecipa all’iniziativa. Al prezzo simbolico di 1 euro sarà possibile visitare il museo e le sue diverse aree.