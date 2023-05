Elodie Show 2023, il grande concerto a Napoli: quando e dove acquistare i biglietti

Elodie annuncia le nuove tappe del suo tour Elodie Show 2023 che il prossimo autunno approderà anche a Napoli dando vita ad un grande concerto che si terrà il 18 novembre al Palapartenope: da oggi, 15 maggio, è possibile acquistare i biglietti online che dal 20 maggio, a partire dalle 11:00, saranno disponibili anche presso i punti vendita autorizzati.

Elodie Show 2023 a Napoli: concerto e dove acquistare i biglietti

Dopo il successo dell’evento sold out tenuto al Mediolanum Forum di Milano, l’artista ha annunciato le nuove date del suo tour nei palasport italiani. Si esibirà a Napoli, Milano e Roma, rispettivamente il 18, 21 e 25 novembre 2023. I biglietti sono già acquistabili su TicketOne e altre piattaforme autorizzate.

Un momento d’oro per Elodie che solo durante questa settimana ha vinto il suo primo David di Donatello per Proiettili (Ti mangio il cuore) come miglior canzone originale, da lei interpretata e scritta insieme a Elisa ed Emanuele Triglia.

Lo show che ha infiammato il palco del palasport meneghino è prodotto da Vivo Concerti e come prossima tappa prevede proprio quella partenopea. L’artista si è esibita per quasi due ore con diversi artisti ospiti, da Elisa a Rkomi, oltre a Stash, BigMama, Joan Thiele, Paola & Chiara, finendo in diretta streaming, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, su Prime Video e sul canale Twitch di Amazon Music Italia per il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. La radio ufficiale del tour è Radio 105.

La cantante non ha mai nascosto il suo amore per l’arte napoletana, per la musica del grande Pino Daniele ed ha persino scelto di girare uno dei suoi videoclip nella città partenopea. Il video di Tribale, infatti, è stato girato tra il Centro Direzionale e Coroglio.

“Amo più di tutti Pino Daniele. Canzoni come Qualcosa arriverà, Quando, e album come Bella ‘mbriana sono una parte del mio cuore. Ho pianto quando ho saputo della sua scomparsa. Di solito non mi emoziono molto, ma quando è andato via lui è come se fosse morto uno della mia famiglia. Adoro anche la nuova scena artistica napoletana, soprattutto La Niña e Liberato. Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto. Magari un giorno canterò una canzone in napoletano, chissà” – aveva dichiarato in un’intervista.