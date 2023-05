Visite gratis al Cratere del Vesuvio, un luogo unico al mondo: quando e come prenotarsi

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, per tutta la settimana dal 22 al 28 maggio sarà possibile visitare il Cratere del Vesuvio a ingresso gratis. L’iniziativa è riservata ai residenti dei 13 Comuni del Parco Nazionale.

Giornata Europea dei Parchi: Cratere del Vesuvio a ingresso gratis

Durante questa particolare ricorrenza, la cui data ricorda l’istituzione dei primi 9 parchi nazionali in Svezia, le aree protette europee aderenti a Europarc Federation, organizzano attività per far conoscere la bellezza e la biodiversità di questi importanti ecosistemi.

Tra questi il Parco Nazionale del Vesuvio che propone l’accesso gratuito al meraviglioso Cratere per i cittadini residenti nei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase.

Per accedere al Cratere basterà effettuare la prenotazione sul sito dell’Ente Parco, ottenendo così il proprio biglietto gratuito. All’ingresso, oltre al ticket, bisognerà esibire un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei Comuni sopra elencati.

Oltre al Cratere, sarà possibile effettuare escursioni anche sui seguenti sentieri del Parco, dove l’accesso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione: Sentiero 1 La Valle dell’Inferno (Ottaviano e Ercolano); Sentiero 6 La Strada Matrone (Trecase e Boscotrecase); Sentiero 7 Il Vallone della Profica (San Giuseppe Vesuviano); Sentiero 9 Il fiume di Lava (Ercolano); Sentiero 11 La Pineta di Terzigno (Terzigno).

Il Parco Nazionale del Vesuvio, di recente, ha conquistato anche il podio della classifica dei parchi nazionali più belli d’Italia stilata da Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo. Il paradiso napoletano conquista, infatti, il secondo posto, subito dopo il Parco Nazionale delle Cinque Terre (in Liguria).

Dal grande interesse storico, geologico e naturalistico, il sito partenopeo ancora oggi conserva tradizioni secolari che lo rendono un luogo unico al mondo, oltre a rappresentare un vero e proprio paradiso per chi ama il trekking, con i suoi paesaggi mozzafiato.