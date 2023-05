Festival del cibo del Sud: nel Napoletano 3 giorni con le specialità del Mezzogiorno

Il Festival del cibo a Calvizzano dal 16 al 18 giugno 2023 in Villa Calvisia. Uno degli eventi più interessanti a Napoli e dintorni nell’inizio dell’estate 2023, dedicati al cibo di strada del Sud con delle tappe ideali anche al Nord e all’estero.

Festival del cibo a Calvizzano dal 16 al 18 giugno 2023

Al Festival del cibo di Calvizzano si potranno assaggiare le tante varietà di cibo e bevande somministrate al pubblico dagli ambulanti che installeranno dei truck all’interno della struttura di Viale Pietro Nenni, i quali offriranno: la bombetta pugliese, specialità siciliane, la famosa friggitoria all’italiana con patate aspirali dall’Emilia Romagna, gli arrosticini abbruzzesi, la porchetta di Ariccia, la piadina romagnola, la Stesa Ciociara, il famoso super hamburger romano, il caciocavallo podolico impiccato del Gargano e la birra artigianale al sale di Cervia. Non mancheranno il tipico cuzzetiello napoletano, Lu Kosu – specialità tipica Ungherese – e tanto altro ancora.

Festival del cibo a Calvizzano: il programma artistico

Oltre alle svariate tipologie di cibo da poter degustare ci saranno diversi gruppi musicali e comici che si alterneranno sul palco: venerdì 16 alle ore 21.00 l’appuntamento è con i Sex and The Sud di Made in Sud, sabato 17 alle 21.00 è il turno di un gruppo folkloristico che suonerà musica napoletana dal vivo e domenica 18 dalle 18.00 le mascotte della Walt Disney e la baby dance allieteranno i bambini, a seguire Dj set e alle 21.00 grande concerto musicale con l’artista Paola Pezone. Ingresso sempre gratuito da venerdì dalle ore 16.30, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00.

“Siamo ai nastri di partenza di una stagione estiva ricca di eventi. Il terzo weekend di giugno segna l’inizio delle manifestazioni che termineranno con la ricorrenza del santo patrono di San Giacomo Apostolo. Questa rassegna di eventi del Food sono un’autentica novità per il nostro paese. Tanti ambulanti ci verranno a trovare da diverse regioni d’Italia e questo contribuirà a far conoscere il nostro comune al di fuori dei comuni locali. Ci aspettano 3 giorni di sorrisi, ottimo cibo, bella musica e tanta spensieratezza, che, ora più che mai, è necessaria. Ringrazio per l’impegno profuso nell’organizzazione degli eventi l’Assessore Arianna Ferrillo che ha saputo realizzare un’iniziativa autentica e originale. Vi aspettiamo in tanti” – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pirozzi.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festival del food a Calvizzano

Dove: Villa Calvisia, via Pietro Nenni 52

Quando: dal 16 al 18 giugno 2023