Il grande show di Gigi D’Alessio in piazza Plebiscito: gli ospiti e quando vederlo in TV

Cresce l’attesa per Gigi Uno Come Te – Ancora Insieme, il grande concerto di Gigi D’Alessio che si terrà in piazza del Plebiscito a Napoli dal 26 al 29 maggio con due ulteriori appuntamenti previsti per il 2 e 3 giugno: lo show sarà trasmesso anche su Rai 1 il 1 giugno e darà spazio a diversi ospiti che affiancheranno il cantautore partenopeo sul palco.

Concerto Gigi D’Alessio a Napoli: lo show in tv e gli ospiti

A distanza di un anno il cantautore napoletano torna nella sua amata piazza, dando vita ad un nuovo e grande spettacolo, accompagnato da diversi artisti nonché suoi amici. Già confermata la presenza di Lda e Clementino così come quella di Tananai, Serena Rossi, Geolier e Alex Britti.

Stando a quanto anticipato da Il Mattino, ci saranno anche Max Pezzali, Pio e Amedeo, Alessandro Siani, Nino D’Angelo e Ciccio Merolla. L’elenco degli ospiti, tuttavia, potrebbe allungarsi ulteriormente con altri nomi non ancora resi noti.

Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in televisione ma non in diretta: lo show sarà trasmesso giovedì 1 giugno. Le riprese saranno effettuate nelle prime due serate. Nel corso dell’evento, con il supporto di Rai per il Sociale, sarà promossa una raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon.

Non mancherà modo di celebrare il trionfo del Calcio Napoli che proprio il 4 giugno darà il via alla grande festa scudetto. Lo stesso Gigi D’Alessio ha dichiarato: “Facciamo vedere al mondo intero quanto è bella la città e come sappiamo festeggiare ma soprattutto godiamocela. Abbiamo aspettato 33 anni, il merito è del presidente De Laurentiis, dell’allenatore Spalletti, della fantastica squadra messa in campo, della mano di D10s perché Diego è sempre con noi ma anche di chi non ha mai mollato per un attimo i colori azzurri, anche quando eravamo in serie C”.