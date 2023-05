‘O Guinness a Napoli: la grande posteggia per le vie del centro tra mandolini e artisti

Sabato 27 maggio, a partire dalle 11, a Napoli si terrà ‘O Guinness – Tributo a Caruso, la singolare passeggiata-posteggia musicale che prenderà vita tra le vie del centro storico grazie a un gruppo di mandolinisti e artisti che renderanno omaggio ad Enrico Caruso e alla canzone napoletana.

A Napoli ‘O Guinness: la passeggiata-posteggia per le vie del centro

La manifestazione, promossa dall’associazione culturale Mastro Masiello Mandolino e la Bottega del Mandolino, si snoderà tra i vicoli del cuore di Napoli, invasi da suoni e danze tipiche partenopee. Si parte da via San Giovanni Pignatelli 5 per arrivare a piazza Vincenzo Calenda, davanti al Trianon Viviani.

La passeggiata musicale toccherà via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via San Biagio dei Librai, via Forcella ed è aperta a tutti. La madrina dell’iniziativa è Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della canzone napoletana.

Alla grande posteggia, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, interverranno il mandolinista Mauro Squillante e il tenore Andrea Cesare Coronella. Prenderanno parte all’evento l’associazione culturale ‘A Chiorma con la compagnia teatrale gli Argonauti di Napoli, gli artisti Romeo Barbaro, Sasà Trapanese, Larae Yuri Corace e il Myriam’s Harmony performance group, Enzo Tammurriello e Mario Guarino.

Nella stessa serata, alle 18 e alle 21, il Trianon Viviani ospiterà lo spettacolo di chiusura della stagione, intitolato Adagio Napoletano. Cantata d’ammore, il viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, scritto e diretto da Bruno Garofalo.

Con Ciro Capano, Susy Sebastiano, Francesco Malapena, la compagnia Stabile si compone di Anna Rita Di Pace, Laura Lazzari, Matteo Mauriello, Salvatore Meola, Gennaro Monti, Nadia Pepe e i posteggiatori Antonio Gagliotti e Antonello Guetta. L’orchestra è diretta da Ciro Cascino. I movimenti coreografici sono curati da Carolina Aterrano e i costumi da Mariagrazia Nicotra. Immagini videoscenografiche di Claudio Garofalo, disegno luci di Gianluca Sacco e suono di Daniele Chessa. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzare e su Azzurroservice.net.