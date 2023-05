Reggia di Caserta, due giornate ad ingresso gratis per tutti: come prenotarsi

Il 2 e il 4 giugno 2023 la Reggia di Caserta aprirà al pubblico riservando l’ingresso gratis per tutti. Il Ministero della Cultura ha, infatti, istituito una nuova giornata di ingresso gratis in occasione della Festa della Repubblica che va ad aggiungersi al consueto appuntamento con la Domenica al Museo.

Il 2 e 4 giugno alla Reggia di Caserta con ingresso gratis

Durante le giornate ad ingresso gratuito sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali, in gruppi di massimo 20 persone, e perdersi tra le bellezze del meraviglioso Parco Reale. Saranno, invece, chiuse le Sale Vanvitelli, la mostra Beyond-Biberstein, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

L’accesso sarà contingentato sia per il numero di visitatori che per le fasce orarie al fine di garantire una visita serena e piacevole. Sarà possibile munirsi del biglietto (del costo di 0 euro) online, attraverso il sito di TicketOne, o presentandosi di persona alla biglietteria di piazza Carlo di Borbone.

Per la data del 2 giugno i ticket saranno disponibili online a partire dalla mattinata di lunedì 29 maggio mentre per la visita del 4 giugno sarà possibile scaricarli dal 30 maggio in poi. Presso la biglietteria fisica in sede, invece, i visitatori potranno ritirare il biglietto direttamente sul posto, dalle 8:30, il giorno stesso della visita.

Gli Appartamenti Reali saranno aperti dalle 8:30 alle 19:25 (con ultimo ingresso alle 18:15), la Cappella Palatina dalle 8:30 alle 18:15 (con ultimo acceso alle 18:10) e il Parco Reale dalle 8:30 alle 19:00 (con ultimo accesso alle 18:00).

In occasione della Festa della Repubblica, anche il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile gratuitamente nella giornata del 2 giugno. Appuntamento che, anche qui, sarà replicato il 4 giugno in occasione della Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che propone l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.