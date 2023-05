Festa scudetto, musei e spettacoli: weekend del 2 giugno a Napoli con tanti eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo lungo weekend dal 2 al 4 giugno, la città di Napoli propone un’ampia offerta di eventi gratis, tra concerti, spettacoli e musei aperti a tutti.

Cosa fare nel weekend del 2 giugno a Napoli: tanti eventi gratis

Innanzitutto il Palazzo Reale di Napoli accoglierà i visitatori offrendo ben 2 giornate di ingresso gratuito: il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, e il 4 giugno, prima domenica del mese che coincide con l’iniziativa Domenica al Museo lanciata dal Ministero della Cultura. Le aperture gratis si terranno anche alla Reggia di Caserta nelle stesse giornate. Domenica tutti i musei e parchi archeologici statali consentiranno l’accesso libero a tutti.

Tra i siti museali che resteranno aperti ci sono anche il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (apertura dalle ore 9.00 alle ore 19.00), Castel Nuovo (apertura dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con ultimo ingresso ore 17.00 e il 4 giugno dalle ore 8.30 alle ore 14.00 con ultimo ingresso ore 12.30) e il PAN (aperto nei consueti orari).

“L’offerta turistica di Napoli è quanto mai ricca in questo periodo. Oltre alle mostre in corso ci sono le iniziative del Maggio dei Monumenti promosse dall’ufficio Cultura tra cui i concerti ospitati dalle strutture alberghiere che hanno aperto gratuitamente i loro spazi alla musica. E poi le nuove aperture come quella della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in piazza Municipio che già lo scorso fine settimana ha accolto 800 visitatori tra cui 100 stranieri” – dichiara l’assessore al Turismo Teresa Armato.

“I tutor del servizio turistico contraddistinti da pettorine e cappellini sono sempre presenti nelle aree più frequentate per informazioni sulle iniziative in corso e per indirizzare i turisti, prorogati servizi turistici come bagni mobili gratuiti ed infopoint”.

Nel prossimo fine settimana, come già avvenuto per il Museo di Jago alla Sanità, i tutor saranno presenti soprattutto in piazza Municipio proprio per dare indicazioni sulla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli nei giorni 2, 3 e 4 giugno. Qui, in occasione della mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento Meridionale, curata dal Real Museo e Bosco di Capodimonte, è previsto anche un servizio gratuito di accompagnamento alla visita (dal 2 al 4 giugno dalle 10 alle 13).

Nel corso del lungo fine settimana festivo, sono in programma anche i concerti del Maggio dei Monumenti, sulle terrazze degli hotel più belli di Napoli: questa settimana tocca a Palazzo Caracciolo in via Carbonara. Sempre nell’ambito del programma “Napoli in vetta” per il 2 giugno si segnala l’evento Voli imprevedibili ed ascese velocissime, performance di danza aerea con Arianna Dell’Orfano, Francesca Longobardi, Flavia Caccese e Annalisa Freda.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18:00 presso il Parco Archeologico del Pausilypon – Grotta di Seiano, discesa Coroglio 36. L’evento, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, è organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus nell’ambito della rassegna dal titolo Pausilypon: suggestioni all’imbrunire. La partecipazione è gratuita previa prenotazione online all’apposita sezione di Eventbrite.

Seguendo ancora il programma del Maggio dei Monumenti, il 3 giugno si terranno le ultime due visite guidate del progetto A Testa Alta con partenza dalla Fontana Spinacorona, sempre a titolo gratuito ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Imperdibile, infine, la grande festa scudetto del Napoli che avrà luogo proprio il 4 giugno 2023, in occasione della data di fine campionato: oltre allo spettacolare show che si terrà allo stadio Maradona, con tanti artisti ed ospiti, saranno installati diversi maxischermi in città.