Fiera della Moda alla Mostra d’Oltremare: abiti per feste e cerimonie, sfilate e tanti vip

Dal 17 al 19 giugno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà la prima edizione del MED Italy – Evening Dress Makers Exhibition 2023, la grande fiera dedicata alla moda gran sera con oltre 100 collezioni dedicate al comparto feste, cerimonie e grandi eventi.

Mostra d’Oltremare di Napoli: fiera della moda per feste e cerimonie

I padiglioni 5 e 6 della Mostra partenopea, uno dei più grandi spazi per manifestazioni fieristiche del capoluogo campano, si trasformeranno in un vero e proprio grande atelier con stilisti e produttori provenienti da tutto il mondo che presenteranno le nuove collezioni cerimonia e grandi eventi 2023/2024 per lui e per lei.

La fiera, aperta a buyers e pubblico, con oltre 4000 mq di esposizione presenterà agli ospiti proposte di abbigliamento diversificate di brand italiani e internazionali, con nuove idee e prodotti di tendenza. Oltre all’Area Esposizione, tra abiti e accessori per tutti i gusti, saranno allestite anche un’Area Press, per interviste e webinar, e un’Area Lounge.

Tra i brand che parteciperanno alla kermesse ci saranno: Vivien Luxury, Antille, Kuea, Quintino Orefice, D’Andrea Collection, Demetrios Cerimonia, Impero Couture, RG Gigli Cerimonia, Mg Arcione, L’Adoralisa, Argento Antico, Antonio Notaro, Lexus Collection, Rosa Biondillo, Sabo Roma, Corizzi Paris, Chic & Holland.

Al Med Italy si susseguiranno diversi appuntamenti, arricchiti dalla presenza di tante note personalità del mondo dello spettacolo. Nel dettaglio: sabato 17 alle ore 17.00 Elisar presenterà la nuova collezione 2024 accompagnata dagli splendidi accessori della storica famiglia Arcione mentre domenica 18 arriveranno tanti testimonial come Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Tanya La Gatta, Stefania Orlando, Manila di Nazzaro e molti altri ospiti delle presentazioni della nuova collezione RG Cerimonia.

Infine, lunedì 19 dalle ore 17.30 si alterneranno le sfilate di Nefertari, della stilista Rosa Biondillo con la sua linea Made in Italy, di Saboroma New York con le nuove tendenze internazionali e l’anteprima italiana della collezione di Chic & Holland, linea unica e spettacolare destinata a far innamorare le numerosissime diciottenni che cercano l’abito esclusivo da sfoggiare per la propria festa.

“Artigianalità del prodotto e valorizzazione del Made in Italy sono i nostri principali obiettivi. Puntiamo alla valorizzazione del designer e delle case di moda con allestimenti dedicati e personalizzati per mettere in luce tutte le creazioni: abiti, calzature ed accessori. Una vetrina per le collezioni moda, la presentazione di nuovi marchi, tendenze e opportunità di business. Un’infinita possibilità di spaziare tra tradizione e sperimentazione” – sottolinea Fabio Ridolfi, patron della fiera nonché ideatore di altre numerose manifestazioni dedicate al mondo del Fashion.

Per accedere alla mostra è necessario registrarsi attraverso il sito ufficiale dell’evento, inserendo i propri dati e scaricando il proprio biglietto.