A Napoli torna Pessoa Luna Park tra giochi XXL, musica e cibo: l’ingresso è gratis

Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante , con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città.

A Napoli torna il Pessoa Luna Park

Il Luna Park Urbano napoletano, dopo una prima stagione di successo, giunge alla sua seconda edizione ispirandosi, ancora una volta, ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee. Si tratta di un progetto finanziato, nell’ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro.

Il magico luogo dei divertimenti sorgerà, anche quest’anno, negli spazi dell’ex Ospedale Militare che sarà pronto ad accogliere giovani, adulti e bambini, riservando per loro spettacoli, giochi e svariate attività dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 18:00 – 01:00; sabato e domenica ore 12:00 – 01:00). L’accesso è gratuito ma, vista la limitata capienza, è consigliabile la prenotazione attraverso il sito ufficiale del Pessoa Park.

La grande novità del 2023 è il lancio dell’area dedicata alla musica live ma non mancheranno laboratori, workshop, giochi da tavolo in versione XXL e una zona per i più piccoli. Il tutto accompagnato da un’area food d’eccellenza: per tutta la durata dell’evento sarà presente la brigata del ristorante Sud Scampagnata, guidata dalla chef Marianna Vitale.

Il parco aprirà i suoi cancelli il 9 giugno alle 18, con la partecipazione di Will Media, la community online con più di 1,9 milioni di persone, che proietterà in anteprima un episodio di JUNK, Armadi pieni la docuserie co-prodotta insieme a Sky Italia in cui viene raccontato l’impatto della moda sulle persone e sull’ambiente. Si terrà, poi, uno Swap Party, che darà il via ad uno scambio di abiti tra i partecipanti, e una selezione musicale per festeggiare l’inaugurazione del parco.

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno di Biliardina Trans, un calciobalilla in cui al posto dei tradizionali omini ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale: tra loro Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank. I visitatori potranno cimentarsi anche nel Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l’omofobia, e ammirare due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless.

Domenica, 11 giugno, dalle 11.30 alle 22:00, ci sarà l’Ipermatrimonio ovvero il primo matrimonio di comunità tra Michela, Vincenzo, la città di Napoli e tutti quelli che vorranno partecipare. Una celebrazione simbolica, fuori dal tempo e dalle convenzioni, che rappresenta un nuovo modo di legarsi agli altri.

Queste le aree del Luna Park napoletano:

Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set;

Playground: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l’artista partenopea;

Mercato Green & Picnic: ogni domenica, per trascorrere una giornata all’insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati;

Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli.