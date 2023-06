Spettacolo a Napoli, tornano le Vele d’Epoca: la regata mozzafiato delle barche storiche

Dal 30 giugno al 2 luglio torna l’evento de Le Vele d’Epoca a Napoli, la spettacolare regata riservata alle barche classiche che si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e della Sezione Velica Marina Militare Sarà il RYCC Savoia ad ospitarne la XX edizione.

Torna l’evento Le Vele d’Epoca a Napoli: lo spettacolo delle barche classiche

La grande manifestazione è stata presentata nella mattinata di ieri, presso i saloni del Circolo Savoia, in presenza del presidente Fabrizio Cattaneo della Volta. La novità di quest’anno è la presenza dei leggendari motoscafi Riva che, parallelamente alle regate nel Golfo di Napoli, sfileranno nelle acque dell’isola di Capri per il primo raduno I Riva nel Golfo di Partenope. Insomma, un doppio spettacolo che lascerà senza fiato gli spettatori.

Il programma di Le Vele d’Epoca a Napoli prevede l’apertura dell’evento nei giorni 28 e 29 giugno con l’arrivo degli scafi, tutti interamente realizzati in legno e costruiti prima del 1976, in banchina Santa Lucia. Il 30 giugno partiranno, poi, le vere e proprie regate, subito dopo la cerimonia dell’alzabandiera, prevista per le 9:00 sulla terrazza del Circolo Savoia.

Dopo la prima regata costiera ci sarà l’happy hour, un momento che darà la possibilità ai partecipanti di godere di uno scenario mozzafiato. La gara proseguirà nelle giornate di sabato e domenica con una regata sulle boe e la regata costiera finale, dopo la parata per eleggere l’equipaggio più elegante e una serata danzante.

L’edizione 2023 conta nell’equipaggio diverse imbarcazioni di prestigio come Voscià(1959) di Giancarlo Lodigiani, un armatore con oltre quarant’anni di esperienza nella vela e attuale presidente dell’AIVE, ma anche Crivizza (1966) di Gigi Rolandi, figlio del compianto presidente FIV, Carlo Rolandi.

Il Circolo Savoia entrerà in gioco con Pilgrim, originariamente di proprietà di Pippo Dalla Vecchia ed ereditato dal figlio Emmanuele, e con Finola, varata nel 1930 e di proprietà di Klaus Schuwerk, un architetto tedesco che ha fatto di Napoli la sua casa. La Marina Militare sarà rappresentata da Artica II, Penelope e Calypso. Tra le altre imbarcazioni iscritte troviamo Ojalà II, Barbara, Argyll, Mariska, Fiuit e Manitou.

Allo stesso tempo anche lo Yacht Club Capri darà vita ad un grande spettacolo con l’esibizione dei motoscafi Riva per la prima edizione del raduno riservato alle imbarcazioni dello storico cantiere, simbolo del lusso e dello star system anni Sessanta. Diversi modelli, dal fascino senza tempo, sfileranno tra le acque partenopee: saranno 15 le imbarcazioni provenienti dall’Italia ma anche da Germania e Svizzera conferendo all’evento una portata internazionale.

I Riva iscritti sono Red, Popi, Luciana IV, Ghita II, T.T. Rhea, Mimi, Gordon, Pau, Vittoria III, Ram, Lava, NN, Arriva, Dolce Vita, Tempest II. Il più antico è Popi, un “mimi bluette” costruito nel 1926. Previste prove di navigazione libera e prove di eleganza.

L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione, domenica 2 luglio, sulla terrazza del Circolo Savoia. La manifestazione gode del supporto di Ventrella, che per la prima volta mette in palio una Coppa perpetua, e Porsche, che sostiene gli atleti del Circolo Savoia con attrezzatura tecnica.

“Evento che ci riempie di orgoglio. L’edizione 2023 sarà ancora più importante perché aprirà le celebrazioni per i 130 anni del Club, che festeggeremo il prossimo 15 luglio: un traguardo straordinario che testimonia la forza e la resilienza della nostra comunità, la passione e l’impegno di generazioni di soci che hanno contribuito a renderlo grande nel corso degli anni” – è il commento del presidente Cattaneo della Volta.