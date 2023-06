A Napoli due grandi concerti gratis: Franco Ricciardi e Clementino con tanti ospiti

Il 22 e 23 giugno Scampia sarà invasa da solidarietà e buona musica con due grandi concerti di beneficenza a ingresso gratis che animeranno la piazza Giovanni Paolo II del quartiere dell’area Nord di Napoli: tra gli ospiti d’eccezione Franco Ricciardi e Clementino.

Napoli, a Scampia concerti gratis con Franco Ricciardi e Clementino

Un doppio appuntamento all’insegna della canzone napoletana per dare vita ad una grande catena di beneficenza. Si parte il 22 giugno dalle ore 18:00, con un grande spettacolo presentato da Gigi e Ross con la partecipazione di Rosalia Porcaro. Ad intrattenere il pubblico sarà Franco Ricciardi, reduce dal grande concerto allo stadio Maradona per celebrare i 30 anni di carriera, affiancato da tanti ospiti.

Con lui, sul palco, si alterneranno diversi celebri artisti come Monica Sarnelli, Valentina Stella, Claudia Megrè, Luna, Nerè, Pietra Montecorvino. A confermarlo è Anna Distinto, consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli, che sui social ha annunciato: “Il 22 giugno non prendete impegni perché arriva a Scampia un grande concerto di beneficenza con Franco Ricciardi. Sarà una serata indimenticabile“.

Il grande show proseguirà il 23 giugno con il concerto di Clementino e Live Band. L’appuntamento è ancora una volta dalle 18:00 in piazza Giovanni Paolo II. Oltre al rapper partenopeo, si alterneranno sul palco A67, Ciccio Merolla, Peppoh e Vale Lambo.

Due eventi musicali che si sovrappongono a quelli in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dove, dal 16 giugno, avrà inizio il Pizza Village. Tutti i giorni, dalle 18:00 alle 1:00 i visitatori potranno assaggiare e degustare una varietà di deliziose pizze preparate dai migliori pizzaioli.

Il programma completo del Pizza Village prevede esibizioni di illustri ospiti e cantanti per ogni serata. Qui Clementino e Franco Ricciardi si esibiranno nella data finale, quella del 25 giugno, accompagnati da Coco, Roberto Colella per Federico Salvatore , Samurai Jay, The Big Napoli Mauro Nardi, Vale Lambo e Roberto Lama.