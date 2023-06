Pizza Village, Luna Park, spettacoli e sagre: gli eventi più belli del weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 16, 17 e 18 giugno 2023

Napoli Pizza Village. Dal 16 al 25 giugno la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il Pizza Village 2023, uno dei più grandi eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza arricchito da menù dedicati a prezzi accessibili e un programma ricco di ospiti e cantanti.

Pessoa Luna Park a Napoli. Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante, con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città.

Spettacolo dei falchi a Palazzo Reale. Sabato 17 giugno, dalle 11 alle 13, nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli prenderà vita uno spettacolo straordinario: un evento didattico gratis con dimostrazione di volo di splendidi falchi.

Borgo in Ciliegia. Dopo il successo dello scorso anno, dal 16 al 18 giugno 2023, all’Antico Borgo di Castello, nel cuore di Gragnano (in provincia di Napoli) torna Borgo in Ciliegia, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate, dedicato al tipico frutto. L’ingresso è gratuito.

Sagra del Caciocavallo Impiccato. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il 17 e 18 giugno torna a Liberi (in provincia di Caserta) la tradizionale Sagra del Caciocavallo Impiccato. Due giorni dedicati alla specialità culinaria campana che viene fusa lentamente sulla brace e spalmata successivamente su fette di pane.

Visite gratis a Castel Capuano. Da sabato 10 giugno, alle ore 10:00, partirà un ciclo di aperture straordinarie settimanali di Castel Capuano, uno dei siti storici più belli ed antichi di Napoli, che consentirà agli ospiti di partecipare alle visite gratis promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano. L’iniziativa, che si estenderà fino al 1 luglio, permetterà ai visitatori di addentrarsi tra le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli rimaste accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie.

Mostra di Andy Wharol a Bacoli. A partire dal 9 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile ammirare la mostra dedicata al genio della pop art, allestita in una location d’eccezione: la meravigliosa Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Il regno delle aragoste a Napoli. E’ stata inaugurata in Largo San Martino la mostra The Lobster Empire (che tradotto dall’inglese significa proprio “Regno dell’Aragosta”) dell’artista Philip Colbert che potrà essere ammirata fino al 15 luglio 2023.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Il Calendario delle Spose. Tornano gli eventi dedicati al mondo del wedding e della moda targati Il Calendario delle Spose che domenica 18 giugno, dalle ore 19:00, accoglierà le coppie di futuri sposi al ristorante Torre San Severino di Giugliano, per il sesto dei venti appuntamenti previsti per il 2023. Anche stavolta l’ingresso è gratis.

Volo dell’Angelo in Campania. Dall’8 aprile ha riaperto la Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista dell’imminente stagione turistica.