Al Napoli Pizza Village ora l’ingresso è gratis, tra cibo e tanti cantanti: nomi e date

Prosegue il Pizza Village alla Mostra d’Oltremare di Napoli e lancia una ulteriore novità: a partire dal 19 e fino al 25 giugno l’ingresso al villaggio è gratis per tutti. Se prima per accedere al complesso fieristico bisognava acquistare un ticket menù, ora è possibile accedere alla struttura, assistere ai concerti e scegliere se consumare o meno la cena, servendosi delle formule menù da 15 o 10 euro.

Pizza Village a Napoli: ingresso gratis, menù e tanti cantanti

“Da oggi per migliorare l’esperienza dei nostri visitatori, porte aperte in Mostra. L’accesso al villaggio è libero e gratuito per tutti, ogni giorno dalle 18:00. Per coloro che desiderano deliziarsi con una gustosa pizza c’è la possibilità di acquistare il menù all’interno della Mostra oppure online. Vi aspettiamo in tanti per vivere un’esperienza incredibile di gusto e spettacolo” – è il post diffuso sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Tutte le sere, fino al 25 giugno, dalle 18:00 alle 1:00, i visitatori potranno consumare una varietà di gustose pizze, preparate dai migliori maestri pizzaioli. Il tutto in una emozionante atmosfera di intrattenimento, con famosi cantanti e artisti che si susseguiranno sul palco allestito per l’occasione.

Fino alla fine della kermesse, non sarà più obbligatorio comprare il biglietto di ingresso, comprensivo di menù. Tutti i visitatori possono accedere liberamente alla Mostra e assistere agli spettacoli. Per chi vuole degustare una buona pizza napoletana c’è l’opzione menù completo da 15 euro con pizza a scelta, bibita, dolce e caffè. La formula Ticket Consumazione, dal costo di 10 euro, prevede invece bibita a scelta, dolce e caffè. Entrambe le opzioni sono acquistabili sul posto o sul sito ufficiale del Pizza Village.

Napoli Pizza Village: il programma dei cantanti delle prossime serate

20 GIUGNO

Sophie and the Giants – Claude – Gigi Finizio – Mixed By Erry – Mr. Hyde – Neves;

21 GIUGNO

Aiello – LDA – Aka7even – Gianluca Capozzi – Lele Blade – Enzo Dong – Federico Di Napoli – The Big Napoli Enzo De Domenico;

22 GIUGNO

Boro Boro – The Big Napoli Natale Galletta – Mavi – Geelo – Moderup – Gaiè – Caterina Balivo;

23 GIUGNO

Orietta Berti – Fabio Rovazzi – Andrea Sannino – Yung Snapp – Plug – Voga – J Lord – The Big Napoli Giardino dei semplici – Ernesto Dolvi Sax Show;

24 GIUGNO

Francesco Gabbani – Leo Gassman – Gabriele Esposito – Extrapolo – Renato Biancardi – Compagnia Soleluna – Rock Folk Show – Vesuviano – Stre;

25 GIUGNO

LP – Clementino – Franco Ricciardi – Coco – Roberto Colella per Federico Salvatore – Samurai Jay – The Big Napoli Mauro Nardi – Vale Lambo – Roberto Lama.