Musical Mare Fuori, debutto a Napoli con Maria Esposito: date, biglietti e prezzi

E’ partita la prevendita dei biglietti del Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live che debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli con alcuni dei volti noti più amati della serie: tra le presenze già confermate c’è quella di Maria Esposito che interpreterà Rosa Ricci anche nella trasposizione teatrale della fiction. Di seguito tutte le informazioni e i prezzi dei tickets.

Biglietti Musical Mare Fuori, c’è anche Maria Esposito: prezzi e come acquistare

Mare Fuori, che ha collezionato ampio consenso attestandosi tra le serie più viste in assoluto, continua ad appassionare il pubblico e prima ancora del lancio della quarta stagione, attualmente in fase di registrazione, è pronta a stupire la platea con una nuova sorpresa, approdando direttamente a teatro.

Il cast del musical si compone di ben tre attori già protagonisti della serie. Al momento, tuttavia, è stata svelata soltanto la presenza di Maria Esposito che, attraverso un video diffuso sui social, ha annunciato: “Le cose che ho in comune con il mio personaggio sono tre: impulsività, fragilità ed energia”.

“Ho anche una cosa da svelarvi, interpreterò Rosa Ricci anche in Musical Mare Fuori e sono veramente felicissima di iniziare questa avventura, esplorare questo personaggio insieme a voi e soprattutto conoscervi di persona nei vari palchi che varcheremo. Vi aspetto in tantissimi e vi mando un bacio”.

Si parte il 14 dicembre con la prima tappa al Teatro Augusteo di Napoli. Si prosegue dal 20 gennaio 2024 con il teatro Duemila di Ragusa e dal 1° febbraio al teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano e a partire dal 23 febbraio al teatro Team di Bari. Infine Roma, teatro Brancaccio, dal 1° marzo e Bologna, teatro Europa, dal 15 marzo.

E’ già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma TicketOne per tutte le date previste. Per la tappa di Napoli i prezzi partono dai 40 euro per la Galleria Poltroncine, fino ai 50,50 per le Poltrone. Per l’acquisto online bisogna calcolare i 5,51 euro aggiuntivi per le commissioni di servizio.

Per le date di Ragusa i prezzi dei biglietti partono dai 36,80 (Poltrona Tribuna) fino ad arrivare ai 55 euro della Poltronissima in Platea. A Torino si spazia dai 40 euro in Galleria ai 60 euro in Poltronissima GOLD. Per la tappa di Milano è possibile acquistare anche tickets da 25 euro (Seconda Galleria).

Al teatro di Roma gli spettatori possono assistere allo spettacolo in Balconata al costo di 34 euro, per la Platea il prezzo sale a 52 euro. Infine, i biglietti per Bologna vanno dai 42 euro per la Balconata ai 53 euro per la Prima Platea.