Frecce Tricolori da Napoli a Pozzuoli: uno spettacolo mozzafiato tra mare e Vesuvio

Torna lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori che si terrà il 30 giugno a Napoli e il 2 luglio a Pozzuoli. Si tratta di due tappe che rientrano nel più ampio programma dell’Aeronautica Militare con performance acrobatiche nelle principali città italiane.

Frecce Tricolori a Napoli e Pozzuoli: come e quando vederle

Il 30 giugno le Frecce effettueranno un sorvolo sulla città partenopea, attraversando il Golfo, nell’ambito dell’iniziativa AM ringrazia l’Italia, la manifestazione promossa in tutto lo Stivale per ringraziare tutti i cittadini che hanno servito e supportato la Forza Armata nei suoi primi 100 anni di storia.

Il 2 luglio, invece, seguirà una vera e propria esibizione che potrà essere ammirata da Pozzuoli, organizzata dall’Aeroclub. Qui prenderà vita lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana che colorerà il cielo partenopeo con il verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale.

Per entrambe le date, gli spettatori potranno ammirare la scia di colori lasciata dai velivoli acrobatici, assistendo in prima persona ad uno degli eventi più suggestivi di sempre. Non solo sul posto, anche nelle zone limitrofe, sarà possibile scorgere il tripudio di colori.

Già lo scorso 5 aprile, in occasione della grande festa partita in piazza Plebiscito per i 100 anni della Fondazione dell’Aeronautica Militare, le Frecce avevano regalato spettacolo ai cittadini e turisti giunti a Napoli. Ancor prima, nel mese di ottobre, lo show aveva incantato il centro puteolano con il grande evento intitolato Pozzuoli Air Show, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub di Benevento.

Terminano, così, gli spettacoli previsti in Campania. Le prossime tappe del calendario riguarderanno altre Regioni italiane: Trieste (7 luglio), Lignano Sabbiadoro (9 luglio), Sicilia (23 luglio), Pantelleria e Palermo (24 luglio), Lampedusa (26 luglio), Reggio Calabria (30 luglio), Catanzaro (31 luglio). Gli ultimi appuntamenti si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre, con sorvoli ed esibizioni in tante altre località italiane.