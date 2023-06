Napoli Pride, corteo di carri e Star Show sul lungomare. Da Sannino a Mr. Hyde: gli ospiti

Domani, 1 luglio, a Napoli è il giorno del Pride 2023, uno degli eventi più importanti per la lotta contro ogni tipo di discriminazione sessuale che per l’edizione di quest’anno si avvale di numerosi carri, che sfileranno tra le strade della città regalando un percorso suggestivo, spettacoli e tanti ospiti.

Napoli Pride 2023, il programma: percorso carri, spettacoli e ospiti

Si è tenuta ieri, nel simbolico contesto di Palazzo Fuga, meglio conosciuto come Real Albergo dei Poveri, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Pride 2023, non solo patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana e dal Consolato USA di Napoli ma co-organizzato dall’amministrazione partenopea stessa. Il sindaco Manfredi e i rappresentanti della sua Giunta presenzieranno anche al corteo.

Per l’edizione 2023 del Pride, il corteo vanta un numero triplo di adesioni di enti e associazioni e la presenza di un numero di carri tre volte maggiore rispetto agli anni scorsi. Il claim scelto è “Tutta n’ata Storia” che cita una celebre frase di Pino Daniele.

L’arrivo dei carri è previsto per le ore 15. Il corteo partirà da piazza Dante alle ore 17 e attraverserà il cuore della città passando per via Toledo, piazza Carità, piazza Matteotti, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito fino a raggiungere il Lungomare, da via Partenope alla Rotonda Diaz dove, dalle 21, prenderà vita l’incredibile Star Show con la direzione artistica di Diego Di Flora, presentato da Jolanda De Rienzo e Alex Di Giorgio, con la regia di Ettore Squillace e la presenza di diversi artisti.

Oltre alla madrina dell’evento, Anna Tatangelo, ci saranno: Paola Turci, Andrea Sannino, Luigi Strangis, Matteo Romano, Anastasio, Antonino, Big Boy, Virginio e Teo Bopk, Ciccio Merolla, Ginevra Lamborghini, Giulia Molino, I Desideri, Mr. Hyde, Ste, Bellatrix. L’evento ha ricevuto il sostegno di Coca Cola, Vitasnella, Easyjet, Pasta Garofalo.