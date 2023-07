Finizio alla Reggia di Portici, in 5 mila al concerto: il ricavato ai bimbi bisognosi del Sud

Si è tenuto ieri, nella splendida cornice della Reggia di Portici, il concerto benefico del celebre cantautore partenopeo Gigi Finizio. Un evento fatto di musica ma anche tanto cuore: il ricavato dello spettacolo sarà, infatti, destinato alla realizzazione di una dimora per bambini abbandonati e malati a Giampilieri, in provincia di Messina.

Gigi Finizio alla Reggia di Portici: 5 mila cuori per il concerto di beneficenza

“Il Sud che aiuta il Sud” e che grazie alla generosità dell’artista e del popolo napoletano sostiene l’Emanuele Onlus, un’associazione cattolica da anni attiva sul territorio italiano per alleviare situazioni di solitudine, emarginazione e difficoltà. Il tutto sposando un fine sociale ma anche cattolico: è proprio dal termine di origine ebraica “L’Emmanuele” (che significa “Dio è con noi”) che il gruppo prende il nome.

Circa 5 mila persone hanno preso parte all’evento che, in pochi giorni, dal lancio dei biglietti ha registrato il sold out. Ad aprire il concerto l’attrice Imma Pirone, madrina e conduttrice dello spettacolo, che ha ringraziato la platea ricordando il contributo offerto per la nobile causa.

“Napoli non è solo pizza e scudetto, è anche città con un popolo di gente perbene. Grazie a tutti per essere qui questa sera. Questa è una grandissima iniziativa di solidarietà e amore verso i bambini più bisognosi. Tutto il ricavato di questo magnifico concerto, che vedrà come protagonista il poeta della musica napoletana, sarà utilizzato per la realizzazione di una struttura che accoglierà i bambini abbandonati e malati” – ha detto.

Ha, poi, accolto sul palco tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa: Pasquale Oliva e Gaetano Licata, vicepresidente e consigliere de L’Emanuele Onlus; Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici; Antonio Sabino, delegato al Patrimonio per la città metropolitana e sindaco di Quarto; Alessandro Costa, presidente della I Municipalità di Messina.

Un fragoroso applauso ha accolto l’ingresso di Gigi Finizio che, tra una canzone l’altra, ripercorrendo in musica la sua carriera, dai brani iniziali a quelli più recenti, ha sottolineato: “Non è facile riuscire a realizzare un concerto del genere qui, in questa location importantissima. Per questo voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa impresa perché veramente è stata difficile”.

“Questa, oltre ad essere una grandissima serata all’insegna della musica, è anche e soprattutto una serata con uno sfondo mistico e sociale perché il ricavato andrà ad una casa famiglia di Giampilieri, fondata per accogliere i bambini e tutti quelli che ne hanno bisogno. Un’iniziativa importante che ho scelto appoggiare perché è importante che soprattutto dalla mia terra partano cose importanti. Quindi vi dico ancora una volta grazie”.

Nel corso della serata ha chiamato al suo fianco un altro amato artista napoletano, Andrea Sannino. Insieme hanno incantato il pubblico con la loro Nu raggio ‘e sole, intonando poi il grande successo partenopeo, divenuto famoso nel mondo, Abbracciame.