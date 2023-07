Mercatorre, torna la fiera del vintage con stand, street food e spettacoli fino a notte

A Torre del Greco torna Mercatorre con un doppio appuntamento: la tradizionale fiera del vintage torna con ben due appuntamenti serali, sperimentando un nuovo orario dalle 17 alle 24, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 luglio. Per la prima volta, fino a tarda sera, CoBar e Stecca accoglieranno i visitatori nello spazio di archeologia industriale torrese (ex Molini Meridionali Marzoli) per dare vita ad uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza.

Mercatorre a Torre del Greco, 8 e 9 luglio: la fiera del vintage fino a tarda sera

Prima della pausa estiva, l’evento dedicato all’artigianato, al modernariato e al collezionismo ripropone il format dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, lanciando alcune grandi novità. Tra queste il cambio orari che consentirà ai visitatori di perdersi tra i numerosi stand, ricchi di pezzi rari e senza tempo, fino a mezzanotte.

Il popolare mercato torrese all’aperto continua ad attrarre giovani e famiglie, attestandosi come un vero appuntamento imperdibile per la cittadinanza, per i cultori del vintage e dell’artigianato. Qui, infatti, sarà possibile ammirare la vasta offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, rigorosamente in chiave retrò.

Saranno, inoltre, lanciate occasioni di intrattenimento e approfondimento, grazie alla partecipazione di ALT, Associazione di Promozione Culturale attiva nella diffusione dei linguaggi letterari e fumettistici che torna sulla scena torrese per presentare le ultime pubblicazioni.

All’interno dello spazio di archeologia industriale di Torre del Greco si respirerà un clima conviviale e suggestivo, con il susseguirsi di iniziative musicali, animazione per bambini, writing, live painting, dj set e tanto altro. Non mancherà, nemmeno per questa edizione estiva, l’area dedicata allo street food.

L’iniziativa culturale proposta da Stecca e CoBar, viene realizzata con l’idea di creare un appuntamento in grado di attirare turisti, curiosi e nello stesso tempo animare un luogo simbolico della città di Torre del Greco. E, come sempre, far conoscere la realtà dell’incubatore comunale e i servizi che offre alla comunità, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.

Mercatorre, la fiera del vintage a Torre del Greco: il programma

Apertura ore 17:00

Dalle 17:00 alle 24:00

Stand espositivi con collezionisti, artigiani, hobbisti e cultori del Vintage;

Musica con dj e appassionati del vinile;

Street Food e tanto altro.

Dalle 18:00 alle 21:00

Laboratorio creativo per bambini di pittura e manipolazione DAS, con Annalisa Cotugno;

Performance artistica, realizzazione di un murales con Mike Mazzacane (free your style tattoo).