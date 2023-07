Notte Bianca, 2 serate di shopping, sconti e spettacoli: da Avitabile a Le Vibrazioni

Sabato e domenica, 8 e 9 luglio 2023, torna la grande Notte Bianca di Salerno con due serate dedicate allo shopping e al divertimento, con negozi aperti fino a notte inoltrata e tanti concerti tra le piazze della città: diversi sono i comici e i cantanti che allieteranno la platea, regalando un programma ricco di intrattenimento. Si tratta di uno degli eventi più attesi in città che ogni anno riscuote grande successo.

Notte Bianca a Salerno, tanti comici e cantanti: il programma

Per l’edizione 2023 della Notte Bianca, nella zona Orientale di Salerno saranno allestiti ben 3 palchi per la serata di sabato: uno in piazza M. Grasso a Mercatello, l’altro in piazza della Libertà a Pastena e l’ultimo in piazza Giancamillo Gloriosi a Torrione. Domenica, invece, la festa si sposterà in piazza Portanova. Tutti gli spettacoli in programma avranno inizio dalle ore 22:00.

I negozi resteranno aperti fino a tarda notte con sconti e promozioni per tutti, in linea con l’inizio dei saldi estivi 2023. Gli spettacoli in programma, per entrambe le giornate, avranno inizio dalle ore 22:00 in poi. Si susseguiranno le esibizioni di artisti di fama nazionale ed internazionale.

Notte Bianca Salerno, il programma degli spettacoli: cantanti e comici

8 LUGLIO

Mercatello: Dik Dik, Bobby Solo;

Pastena: Alessandro Bolide, Pupo, Ciro Giustiniani;

Torrione: Enzo Avitabile, Henry Santan, Dave Prince, Zeno, The Fury

9 LUGLIO

Piazza Portanove: Le Vibrazioni.

Notte Bianca Salerno, come arrivarci: navette gratis e metro

In occasione dell’evento, il Comune di Salerno ha attivato le navette gratis che effettueranno servizio dallo Stadio Arechi – Via Leucosia, dalle ore 17:00 dell’8 luglio fino alle 3:00 del 9 luglio. Ci saranno anche corse straordinarie della metropolitana di Salerno.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare piùtreni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, per un totale di16mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso dei visitatori. In totale saranno36 le corse metropolitane in più, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

La manifestazione giunta alla sua XI Edizione si avvale della collaborazione della Confcommercio Regionale, della Confesercenti Provinciale di Salerno e del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’Unioncamere Campania, dell’Autorità Portuale del Tirreno Centrale, della Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.