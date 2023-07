Festa della Tagliata Marchigiana, scorpacciate di carne e vino paesano: ingresso gratis

Sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 la tradizionale Sagra di Liberi dà il via alla Festa della Tagliata Marchigiana, uno degli eventi principali della rassegna che darà la possibilità ai visitatori di gustare carne di alta qualità in un’atmosfera suggestiva. L’appuntamento è nel borgo di Liberi, in provincia di Caserta a partire dalle ore 19:00. L’ingresso è gratis.

Sagra di Liberi, c’è la Festa della Tagliata Marchigiana

Due giorni dedicati agli amanti del buon cibo, ed in particolare della tagliata di carne, tra i secondi piatti più amati in assoluto. Sarà possibile degustare vere e proprie prelibatezze accompagnate dai vini caratteristici locali, avviandosi alla scoperta di antichi sapori e piatti eccezionali.

Il tutto in una location d’eccezione, immersa tra le montagne del Casertano, nel verde incontaminato, dove poter trascorrere piacevoli serate estive, respirando un’aria fresca, limpida e pulita. Un vero e proprio percorso di gusto arricchito da diversi momenti di intrattenimento.

Per entrambe le serate, infatti, si susseguiranno spettacoli, esibizioni di danza, balli di gruppo e latino-americani. A disposizione dei visitatori c’è un ampio parcheggio oltre ad un efficiente servizio di pulizia e uno staff cortese pronto a guidare gli ospiti in questa magica esperienza.

Gli appuntamenti con le specialità culinarie a Liberi proseguiranno per tutto il mese di luglio: il 15 e il 16 sarà la volta dell’American Barbecue, il 22 e 23 c’è la Festa dello Stinco di Maialino alla Bavarese e, infine, il 29 e 30 è in programma il Tomawok di Maialino Nero Casertano.

Le sagre e gli eventi del weekend dedicati al cibo non si fermano a Liberi. Ancora nel Casertano, i giardini di Villa Maria Carolina ospiteranno per tutto il weekend il Pizza Expo 2023: il regno del piatto partenopeo per eccellenza con concerti in programma per ogni serata.