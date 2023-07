Il Calendario delle Spose, tra sconti e sfilate: buoni di 500 euro per viaggi e non solo

Tornano gli eventi dedicati al mondo del wedding e della moda targati Il Calendario delle Spose che lancia il settimo dei venti appuntamenti del 2023: domenica 9 luglio, dalle ore 19:00, le coppie di futuri sposi trascorreranno una speciale wedding night a tema anni 90 presso il ristorante Capriccio Event di San Sebastiano al Vesuvio. Anche stavolta l’ingresso è gratis.

Il Calendario delle Spose al Capriccio Event di San Sebastiano

Ad annunciare il nuovo appuntamento del noto format è Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano, laureato in Ingegneria Gestionale, nonché ideatore dell’evento e titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti.

“San Sebastiano è patria della mia infanzia liceale, sono felice di essere in questa location storica che oggi ha una nuova gestione ricca di idee“ – ha detto Aprea, dichiarandosi ancora una volta particolarmente soddisfatto di questa imminente tappa.

Per le coppie di futuri sposi, la location riserverà un’accoglienza con formula free food & drink con finger food. Nel corso dell’evento, dalle 19 alle 23, i presenti avranno la possibilità di visionare i prodotti e i servizi offerti dagli espositori di settore che riserveranno per loro importanti promozioni.

Tra i professionisti presenti al fashion show: Infinity by Rita Creazioni (con sfilata), Arold & Arold, Alfieri Alina e Giorgio per il make up ed il parrucco, Sandro Barrasso fotografo, Luxury Cars and Yatch, Wedding Express, Love Bike Bar, Adrenalina, Nicola Falcone fiorista, Ladro di Ombre, Intrat Agency per la musica, Gastonbot, Atellana Tours, Magic Cooker, Pirotecnica Nolana.

Durante la serata sarà possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2024. Le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze e non solo. I 20 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2023 sono riportati sul sito ufficiale dell’evento.