Maluma in concerto a Napoli. Con lui Baby K, Fred De Palma e altri: biglietti e prezzi

Il 16 luglio 2023 alla Mostra d’Oltremare arriva il Brutal Festival, lo show che riunisce le più grandi star della musica latina e urban che arriva per la prima volta a Napoli con un ospite d’eccezione: nei padiglioni della location partenopea si terrà il concerto di Maluma, la celebre popstar statunitense che animerà uno degli eventi musicali più importanti d’Europa. Online è possibile acquistare i biglietti.

A Napoli c’è il Brutal Festival con il concerto di Maluma: prezzi e biglietti

Direttamente da Ibiza, il Brutal Festival che ha registrato oltre 50 mila spettatori sull’isola spagnola, arriva per la prima volta in Italia, con un’unica tappa a Napoli accogliendo ospiti di grande prestigio. Tra i più attesi c’è Maluma, l’artista più seguito sui social media, vincitore di un Latin Grammy e con oltre 18 milioni di copie vendute tra singoli e album.

E’ uno dei nomi più famosi della musica latino-americana, reggaeton e urban, che continua a collezionare successi anche in Italia. Ha collaborato con i big della scena artistica internazionale: Madonna, Jennifer Lopez, Black Eyed Peas, The Weeknd.

Di recente ha pubblicato due nuove canzoni che sono diventate istantaneamente perle dell’emisfero latinoamericano arrivando fino al Mediterraneo: Coco Loco e La Reina che anticipano l’album Don Juan in uscita entro Natale. Maluma sarà la star del festoso party Brutal che, giungendo nella città partenopea, debutterà per la prima volta in Italia, creando un mix tra la natura selvaggia di Ibiza e il fuoco vulcanico del Vesuvio.

Prima dell’idolo di Medellin, si alterneranno sul palco altri ospiti: tra i confermati, in ordine d’uscita, Baby K, Fred De Palma e Chimbala. Tante voci e ritmi che trasformeranno Napoli in un vero e proprio dancefloor tropicale. I biglietti sono in vendita online sui circuiti TicketOne, ETES e Go2 ed hanno un prezzo di 60 euro.