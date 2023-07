Festa dei Fiori a Napoli: buffet e gran ballo di mezza estate nel giardino del Museo

Un evento speciale si terrà nel cuore di Napoli mercoledì 12 luglio quando, all’interno dello splendido giardino del Museo della Moda, prenderà il via la Festa dei Fiori: Gran Ballo di una notte di mezza estate, tra musica e buffet per tutti i partecipanti in un’atmosfera da sogno. Una serata di intrattenimento ma anche di solidarietà: organizzata dall’associazione Progetto Pallonetto, il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Festa dei Fiori al Museo della Moda di Napoli: gran ballo e buffet

Sede del Polo della Moda Femminile della Regione Campania, il Museo della Moda di Napoli, situato in piazzetta Mondragone, ripercorre la storia delle tendenze di stile in un ampio arco temporale, partendo dal Settecento ai giorni nostri. Si tratta di un museo unico nella sua tipologia e nella straordinaria varietà delle collezioni esposte al suo interno.

Saranno proprio i giardini del sito, costellati di fiori e alberi, ad ospitare il grande evento benefico in programma per le ore 20:00. La Festa dei Fiori, con il gran ballo, rientra nell’ambito del nuovo corso del Museo, aperto alla contaminazione dei linguaggi, individuato dalla presidente avvocato Maria d’Elia.

La serata è organizzata dall’associazione onlus Progetto Pallonetto, a cura della presidente Donatella Dentice, e vedrà l’intervento di Guglielmina Bruni, private banker Fineco, via Filangieri, che parlerà della moda in finanza e dei percorsi di valore in chiave sostenibile. La quota di partecipazione, che andrà in beneficenza, è di 25 euro.

Ai partecipanti, in linea con il tema dell’iniziativa, è richiesto un dress code con un tocco floreale. Per loro sarà allestito un buffet mentre la musica dal vivo risuonerà negli spettacolari ambienti esterni del Museo per dare inizio alle danze. Un tripudio di profumi, colori ed emozioni in un unico luogo per regalare una serata magica agli appassionati di moda e non solo, sposando un nobile obiettivo.