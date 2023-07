Le star internazionali scelgono Napoli, stasera ci sono gli One Republic: la scaletta

Oggi mercoledì 12 luglio, nell’ambito del Noisy Naples Fest, all’Arena Flegrea di Napoli suoneranno gli One Republic. Il gruppo statunitense continua il suo tour e dopo aver fatto il sold out ieri a Roma, la band si prepara al pienone di Napoli prima di andare a Mantova il 14 luglio e il 16 a Lucca. Il gruppo americano conta più di 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia. Per la band capitanata da Ryan Tedder è l’esordio assoluto in Campania.

La scaletta degli One Republic al Noisy Naples Fest

Tanta attesa per il nuovo singolo “Runaway“, pezzo che ha fatto tanto scalpore tra i fans per il video che è stato registrato durante il tour in Asia (in ben 8 città del Sudest Asiatico tra cui Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei e Tokyo). Non mancano poi le super hit tra cui “Rescue Me”, “Wherever I Go“, “Counting Stars” e “I Ain’t Worried“, sigla del film “TOP GUN: MAVERICK”.

Di seguito la scaletta completa:

Stop and Stare

Good Life

Secrets

Rescue Me

Wherever I Go

Love Runs Out

Halo

Bleeding Love / Burn / That’s what I want/ Maps

Sucker

Lose Somebody

Runaway

I Ain’t Worried

Apologize

I Lived

Counting Stars

Sunshine

If I Lose Myself

Tutti i cantanti del Noisy Napoli Fest

Oltre gli One Republic stasera sono tanti i cantanti che si esibiranno durante questo evento. Il 13 luglio toccherà a Mr.Rain. Baustelle e Venerus il 19 luglio mentre il giorno dopo sarà la volta di Paola e Chiara. Il 25 luglio, quindi dopo qualche giorno di riposo, gran finale con Eduardo De Crescenzo mentre il 26 e 27 ci saranno Diodato e Carl Brave che chiuderà il ciclo di ospiti internazionali.