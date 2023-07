Deejay Ten arriva a Napoli: la corsa più famosa d’Italia con le maglie di Maradona

Per la prima volta, il 10 settembre 2023, a Napoli arriva la Deejay Ten, la corsa non competitiva più famosa d’Italia che in occasione della tappa nella città dei campioni si colorerà di azzurro: per i partecipanti è stata realizzata una speciale maglia con il celebre numero 10 di Diego Armando Maradona.

Deejay Ten a Napoli, la corsa più famosa d’Italia con le maglie di Maradona

Dopo il grande successo delle precedenti tappe, con oltre 25 mila persone a Torino, Bari e Firenze, la grande maratona torna subito dopo l’estate con gli ultimi due imperdibili appuntamenti: il 10 settembre sarà a Napoli e il 15 ottobre a Milano.

Nata nel 2005 a Milano, da un’idea di Linus, la competizione renderà omaggio alla città partenopea, reduce dalla vittoria dello scudetto, con una maglia realizzata ad hoc per la tappa napoletana: per la gara dei 10 km (dai 16 anni in su) sarà di colore azzurro, per quella dei 5 km (aperta a tutti) invece il colore scelto è l’arancione ma in entrambi i casi spiccherà il numero 10, appartenuto a Maradona.

Le strade cittadine saranno invase dalla fiumana colorata di corridori che, coniugando l’amore per lo sport e il divertimento, potranno scoprire le meraviglie di Napoli in un’ottica inedita. Le iscrizioni sono già aperte: basta collegarsi al sito di Radio Deejay e compilare i campi richiesti. La quota di partecipazione ha un costo di 15 euro per entrambi i percorsi. I bambini fino a 12 anni intenzionati a prendere parte alla 5 km pagheranno, invece, 10 euro.

Ogni iscritto riceverà t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione e sacca ristoro al traguardo. Grazie alla Deejay Ten Lottery, inoltre, sarà possibile registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata per poter vincere tanti premi di tappa. Chi si è iscritto su almeno 3 città andrà direttamente all’estrazione finale: in palio uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).