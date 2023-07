Torna la Festa del fungo porcino a Sant’Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino: un appuntamento da non perdere per gli amanti dei sapori della terra, dal 14 al 16 luglio.

Festa del fungo porcino a Montoro: i sapori genuini della terra accompagnati dalla buona musica

Un appuntamento fisso per gli amanti delle sagre che quest’anno si sposta nella nuova location del Parco del Sole, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro, paese immerso nella natura in provincia di Avellino. Il prossimo weekend, dal 14 al 16 luglio, la DBR Service ha messo in calendario tre giorni dedicati ad uno dei “principi” del sottobosco, un ingrediente che si adatta a numerose ricette della nostra cucina tradizionale.

La festa sarà per la prima volta organizzata al Parco del Sole per regalare tempo di qualità da vivere insieme, per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura: una scelta degli spazi non casuale, quindi, che promette di offrire piacevoli serate a chi vorrà parteciparvi.

La Festa del Fungo Porcino è diventata un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della terra: l ’iniziativa risponde alla sempre più crescente domanda di vecchi sapori tradizionali e ha lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese. Un territorio che dona profumi ricchi, unici, fatti di aromi particolari. Posti dove è possibile incontrate la genuinità e l’unicità dei prodotti tipici. Ma il legame con il territorio non significa “lasciare qualcosa al caso”: l a suddetta manifestazione è realizzata grazie all’impegno ed all’esperienza di un team di professionisti del settore.

I principali piatti da degustare sono: Cortecce con Funghi Porcini

Risotto con Funghi Porcini;

Scialatielli con Funghi Porcini e Salsiccia

Arista con Funghi Porcini;

Panino con Salsiccia con vari contorni paesani;

Patatine;

Frittelle con Funghi Porcini;

Dolce;

Vini Doc Irpino. Non solo funghi: tanta natura e buona musica per deliziare i cinque sensi

Le serate saranno allietate da buona musica dal vivo, all’insegna del divertimento e dell’allegria più genuina ma, allo stesso tempo, godendo del senso di pace che si respira in un luogo immerso nel verde. Anche per i più piccoli l’organizzazione ha voluto garantire serenità prevedendo un’apposita area.