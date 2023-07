Madonna del Carmine, festa in piazza a Napoli: incendio del campanile e concerto

Il 15 luglio in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Carmine (16 luglio) in piazza del Carmine si terrà una grande festa con il tradizionale incendio del campanile. Un evento che rientra nella rassegna Vedi Napoli d’estate e poi torni, la ricca kermesse gratuita che animerà le strade del centro e dei quartieri periferici della città.

Madonna del Carmine, festa a Napoli con incendio del campanile

E’ una delle feste patronali più sentite in città che si celebra tradizionalmente nella centrale piazza partenopea con un rituale spettacolare che attira sempre più fedeli e curiosi. La sera del 15 luglio, infatti, la folla si dirige al centro della piazza per ammirare l’incendio del campanile della Chiesa del Carmine Maggiore, riprodotto ovviamente tramite l’utilizzo di fuochi artificiali.

Così anche sabato 15 luglio le luci si spegneranno per celebrare la Madonna del Carmine con il colorato e luminoso show. Tra bengala colorati e girandole, la piazza man mano si illumina ma il vero spettacolo ha inizio soltanto quando ‘o sorece (ovvero il razzo di fuoco che da il via all’incendio), viene lanciato dal terrazzo accanto, in direzione del campanile, all’altezza proprio delle campane.

La storia della Madonna del Carmine e il significato dell’incendio del campanile

Lo spettacolo pirotecnico sarà preceduto da un momento musicale: dalle 21.30 andrà in scena, direttamente dal palco allestito in piazza, il That’s Napoli Live Show con il Coro della città di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli. La Basilica resterà aperta fino a mezzanotte.

“Cari amici e devoti della Madonna, in occasione della Festa del Carmine 2023, abbiamo il piacere di invitarvi sabato 15 luglio alle 21:30 in piazza del Carmine per il concerto That’s Napoli Live Show e al termine uno spettacolo pirotecnico” – si legge sui canali social della Basilica Santuario del Carmine Maggiore.

“I festeggiamenti proseguiranno il giorno 16 luglio con le celebrazioni in Basilica e termineranno alle ore 19:00 con la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. Viva Maria, viva la nostra bella Mamma del Carmine“.