Circolo Savoia, l’eccellenza napoletana compie 130 anni: eventi fino a dicembre

Napoli – Domani, 15 luglio, il Circolo Savoia compie 130 anni e per celebrare questa importante ricorrenza ha organizzato una grande festa con tante iniziative dedicate non solo ai soci ma a tutta la cittadinanza.

Il Circolo Savoia compie 130 anni: gli eventi a Napoli

Risale al 15 luglio 1893 l’anno di fondazione del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e proprio domani, in occasione del 130esimo anno dalla nascita, prenderanno il via i festeggiamenti dedicati all’eccellenza napoletana della vela e del canottaggio, oggi guidata dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta.

Ai soci del club è già stato consegnato l’Annuario che ripercorre la storia e le attività del Circolo. In più è stata realizzata una medaglia commemorativa e lanciato il libro RYCC Savoia 1993-2023 che racconta gli ultimi 30 anni tra successi sportivi ed eventi sociali, con la forte impronta di Pippo Dalla Vecchia.

Tanti anche gli eventi in programma aperti non solo ai soci ma anche ai cittadini e tutti gli appassionati di vela e canottaggio. A inizio luglio si sono già svolte le manifestazioni Le Vele d’Epoca a Napoli, Raduno dei Riva nel golfo di Partenope e il Party d’Estate. Domani sera, invece, si svolgerà la tradizionale cena esclusiva riservata agli iscritti in occasione del compleanno del Club.

Dopo l’estate torneranno gli eventi sportivi con le regate internazionali del circuito 2K Team Racing Regatta (20-22 ottobre) e con la Coppa dei Campioni ILCA (26-29 ottobre). Saranno organizzate serate all’insegna dell’arte e della mondanità che permetteranno ai soci di immergersi in un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’evento di chiusura, in programma il 4 dicembre, è la Festa dei Canottieri, una serata per ritrovare tutti i rematori che hanno gareggiato con i colori bianco blu, rendendo omaggio alla passione e all’impegno che hanno contribuito a scrivere la storia del Circolo.

“Una celebrazione che ci riempie di orgoglio e gratitudine. I 130 anni di storia del Club sono un traguardo straordinario che testimonia la forza e la resilienza della nostra comunità, la passione e l’impegno di generazioni di soci che hanno contribuito a renderlo grande nel corso degli anni. Guardando indietro nel tempo, non possiamo che rimanere affascinati dalla lunga lista di successi, momenti di gioia e di sfida che abbiamo attraversato insieme” – ha dichiarato il presidente Fabrizio Cattaneo della Volta.

“Siamo stati testimoni di trionfi sul campo, di impegno sociale e culturale, di momenti di amicizia e solidarietà che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di far parte di questa meravigliosa famiglia che è il RYCC Savoia. Non posso poi non rivolgere un affettuoso pensiero di gratitudine a tutti i Presidenti che mi hanno preceduto”.

“Ma oggi è anche il momento di guardare avanti con determinazione e fiducia, adeguandosi alle sfide future senza rinchiuderci in vuoti riti formali, intendiamo preservare e valorizzare l’eredità che ci è stata lasciata, promuovendo i valori di lealtà, rispetto, fair play e inclusione che sono il cuore pulsante del RYCC Savoia. Coniugandoli però con l’epoca che stiamo affrontando. Vogliamo essere un punto di riferimento per la città e per tutti coloro che amano lo sport, la cultura e l’amicizia“.