Si è rivelato un vero successo il concerto benefico di Gigi Finizio che si è tenuto lo scorso primo luglio nella splendida cornice della Reggia di Portici: è di 70 mila euro il ricavato della raccolta fondi destinata ai bambini abbandonati e malati del Sud.

Concerto di Gigi Finizio alla Reggia di Portici: 70mila euro raccolti per i bimbi malati

L’artista ha sposato la nobile causa de L’Emanuele Onlus, un’associazione cattolica attiva da anni sul territorio italiano per finalità sociali, contribuendo, grazie al buon cuore del popolo napoletano, alla realizzazione di una residenza per bambini in difficoltà a Giampilieri, in provincia di Messina.

Circa 5 mila partecipanti hanno assistito al grande spettacolo che in pochi giorni, dal lancio dei biglietti, ha registrato il sold out. La platea, immersa nella prateria del sito borbonico, ha accolto calorosamente Gigi Finizio, intonando insieme a lui i suoi più grandi successi. Ad oggi giungono ulteriori numeri che non fanno altro che confermare il successo dell’evento: grazie al concerto sono stati raccolti circa 70 mila euro.

“Un primo grande risultato che ha visto oltre 5000 persone ritrovarsi tutte insieme, per una buona azione. La predetta somma sarà impiegata come acconto per l’acquisto della casa da destinare ai bambini abbandonati e malati a Giampilieri Marina” – dichiara Gaetano Licata, organizzatore dell’evento e consigliere de L’Emanuele Onlus.

“Non ci aspettavamo questo grande risultato, l’obiettivo è sempre più vicino ma auspichiamo di poter proseguire insieme, nell’organizzazione di altri futuri eventi per proseguire questa raccolta fondi, al fine di raggiungere la somma di 330.000 euro, prezzo concordato per l’acquisto dell’immobile”.

“L’Associazione coglie l’occasione per ringraziare la Città Metropolitana di Napoli, l’Amministrazione della Città di Portici, il Dipartimento di Agraria, l’artista Gigi Finizio e tutti i presenti che hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato” – conclude Licata.