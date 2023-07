Napoli, domani apre il Museo Enrico Caruso: la nuova meraviglia del Palazzo Reale

Sarà inaugurato domani a Napoli, all’interno del Palazzo Reale di piazza Plebiscito, il primo museo nazionale dedicato a Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, originario della città partenopea. Un itinerario suggestivo, per ripercorrere le tappe della carriera dell’artista, a 150 anni dalla sua nascita.

Al Palazzo Reale di Napoli apre il museo dedicato a Enrico Caruso

Un museo permanente che aprirà i battenti per la prima volta nella giornata di domani, mercoledì 19 luglio, proprio nell’anno in cui si celebra il 150esimo anniversario di nascita del celebre tenore. Un “compleanno” speciale che la città di Napoli ha deciso di celebrare dedicandogli un’intera esposizione allestita tra le splendide sale degli Appartamenti Reali partenopei, in uno spazio di 500 metri quadrati.

La monumentale Sala Dorica accoglierà non sono i cimeli carusiani ma una vera e propria stanza delle meraviglie dotata delle più sofisticate tecnologie, con animazioni in 3D e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali e cinematografiche, un caleidoscopio di effetti rivolto a un pubblico eterogeneo che coinvolgerà bambini, appassionati, addetti ai lavori e visitatori di tutto il mondo.

Fondamentale la sinergia con un donatore speciale, Luciano Pituello, che con la sua Associazione Museo Enrico Caruso, Centro Studi Carusiani di Milano, ha dedicato tutta la sua vita a collezionare cimeli e incisioni originali e che ha deciso di donare la maggior parte dei rari materiali di proprietà del Museo come atto di generosa condivisione di un progetto definitivo su Enrico Caruso.

Il Fondo Pituello, già in parte destinato al Comune di Lastra a Signa, dove ha sede il Museo Caruso di Villa Bellosguardo (residenza italiana di Caruso), sarà il fulcro della nuova installazione a Napoli: costumi, dischi, grammofoni d’epoca, spartiti originali con segni autografi dell’artista, per un valore complessivo stimato intorno al milione di euro.

La visita alla mostra di Caruso è compresa nel biglietto di ingresso del Palazzo Reale di Napoli. Fino al 15 settembre il costo dei ticket in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 euro per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione.

Di seguito i prezzi per accedere al Palazzo Reale e, di conseguenza, anche alla mostra: 10 + 1 euro, 2 + 1 euro ridotto (18-25 anni), gratuito fino a 18 anni e per possessori Artecard. Il sito è aperto dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:00.