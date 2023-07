Dal 3 a 5 agosto a Monte di Procida torna la Sagra del Mare Flegrea, l’evento dedicato alle specialità di pesce e alla gastronomia del territorio che, anche per l’edizione 2023, si svolgerà nello scenario suggestivo dell’insenatura di Acquamorta.

Monte di Procida, torna la Sagra del Mare Flegrea con le specialità di pesce

Si tratta di una sagra che da oltre 30 anni si svolge a Monte di Procida con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culturali, artigianali e culinarie dell’area flegrea. Il tutto accompagnato dal buon vino locale e tanto intrattenimento. Nel corso delle tre serate sarà possibile perdersi nei sapori dei prodotti tipici e, allo stesso tempo, ritagliarsi momenti di svago e divertimento, tra musica e balli.

Alla Sagra del Mare sarà possibile assaggiare e degustare prelibatezze di ogni tipo: dagli antipasti ai primi piatti passando per i secondi di pesce, concludendo in bellezza con i dolci della tradizione. Non mancheranno cozze, pizzette di alghe, frittura di pesce, frutta, dessert e gelati artigianali.

I piatti saranno direttamente cucinati sulle banchine dei ristoranti, davanti agli occhi dei commensali che potranno seguire la preparazione in tempo reale. Una schiera di circa 30 gazebo coprirà tutto lo spazio antistante la darsena dei pescatori del molo di Acquamorta.

Spettacoli musicali e danze folkloristiche animeranno le tre serate. In più si alterneranno anche stand dedicati all’esposizione dei prodotti tipici di artigianato locale. Con circa 18 euro sarà possibile degustare un menù completo di primo piatto, sfizi, pepata di cozze, bibita, frutta, dolce e caffè. Sul posto, tuttavia, è possibile acquistare anche le singole pietanze, compresa la frittura di paranza, e ulteriori menù fissi.