Musei aperti di sera, cinema all’aperto e sagre: gli eventi più belli del weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 21, 22 e 23 luglio

Vedi Napoli d’estate e poi torni. Prosegue la rassegna di eventi gratis – tra spettacoli, concerti e feste patronali – che animerà i luoghi più iconici della città dal 13 luglio al 13 ottobre. Qui il programma completo.

Palazzo Reale apre di notte. Ultimo appuntamento con Un Sabato da Re il 22 luglio con l’apertura straordinaria notturna del sito reale partenopeo che accoglierà i visitatori nelle ore serali riservando loro un biglietto ridotto dal costo di soli 3 euro.

Visite serali agli Scavi di Ercolano. Parte il 21 luglio la rassegna I Venerdì di Ercolano con il primo appuntamento che consentirà a cittadini e visitatori di ammirare il sito storico di notte, tra percorsi suggestivi, rappresentazioni teatrali e installazioni luminose artistiche.

Cinema all’aperto. E’ partita la rassegna Rione Terra, a spasso nel cinema 2023 che prevede, fino al 10 settembre, la proiezione di film all’aperto nell’incantevole sito puteolano consentendo al pubblico la visione dei più grandi titoli del panorama cinematografico, sotto le stelle, avvolti dall’odore del mare. Film in programma: La primavera della mia vita (21 luglio), L’ultima notte d’amore (22 luglio), Il signore delle formiche (23 luglio).

Festival delle Ville Vesuviane. Prosegue il Festival delle Ville Vesuviane, l’evento che propone un ricco programma di spettacoli ed esibizioni in alcuni dei luoghi storici più belli che sorgono ai piedi del Vesuvio. I prossimi spettacoli si terranno ancora a Villa Campolieto: Lezioni sul cervello (20 luglio), La misteriosa fiamma della regina Loana (22-23 luglio), Umberto Eco e la Memoria (23 luglio).

Pessoa Luna Park a Napoli. Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante, con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città.

Visite serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Continuano le aperture serali del mese di luglio al Museo e Real Bosco di Capodimonte: il sito partenopeo il 22 luglio resterà aperto fino alle 23:30 e i biglietti di ingresso costeranno soltanto 3 euro.

Sagra della Pannocchia. Dal 20 al 24 luglio torna a Recale, in provincia di Caserta, la Festa della Pannocchia, la sagra dedicata alla spiga di mais organizzata dalla Pro Loco, che quest’anno è ufficialmente candidata ad ottenere il riconoscimento di “Sagra di Qualità”. Per tutte le 5 serate, oltre ai tanti stand di prelibatezze presenti, si susseguiranno eventi e spettacoli. Non mancherà l’omaggio al Calcio Napoli, fresco di scudetto, né un grande Schiuma Party.

Sagra della Mulignana. Il 21 luglio 2023 a Scafati, in provincia di Salerno, torna la Sagra della Mulignana dedicata alla melanzana in tutte le sue varianti. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione che si inserisce nel fitto programma dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini. L’ingresso è gratis.

Carditello Festival. Parte l’1 luglio il Carditello Festival 2023, la rassegna estiva del celebre sito borbonico che si aprirà con uno spettacolo gratuito sulla storia della Reggia stessa. Il 22 luglio Stefano Massini e Luca Barbarossa andranno in scena con La verità, vi prego, sull’amore.

Faito Doc Festival. Torna il Faito Doc Festival, la rassegna in programma dal 18 al 25 luglio, giunta alla sua sedicesima edizione, con proiezioni, incontri ed eventi che si terranno sull’omonimo monte a 1200 metri sul mare di Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Una giuria d’eccezione incoronerà i documentari più belli mentre il pubblico, oltre alla visione delle opere, potrà cimentarsi in passeggiate nella natura, concerti, laboratori ed altre attività.

Mostra di Andy Wharol a Bacoli. A partire dal 9 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile ammirare la mostra dedicata al genio della pop art, allestita in una location d’eccezione: la meravigliosa Casina Vanvitelliana di Bacoli.