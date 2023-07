Dal 5 al 7 agosto torna ad Agerola (Napoli) la Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che avrà la possibilità di degustare le specialità del territorio in un’atmosfera di festa, godendo di un programma ricco di spettacoli e concerti: tra gli ospiti d’eccezione c’è il cantante Sal Da Vinci. L’ingresso è gratis.

Sagra del Fiordilatte di Agerola: menù e programma

La kermesse, giunta alla sua 41esima edizione, si terrà nella splendida cornice dei Monti Lattari che, per l’occasione, sarà invasa da stand di ristoratori e cuochi pronti a deliziare cittadini e visitatori. Per le tre serate, a partire dalle 20, tutti potranno perdersi tra i profumi e i sapori del territorio, degustando le prelibatezze campane realizzate con il gustoso fiordilatte di Agerola.

Tanti i piatti pensati per soddisfare anche i palati più esigenti ,spaziando dagli antipasti ai primi, passando per i secondi e gli immancabili dessert. Tra le proposte del menù un antipasto di fiordilatte con fresella agerolese e pomodorini oppure un primo a base di mezzi paccheri di Gragnano, pomodorini e fiordilatte.

Non mancheranno i classici della tradizione culinaria napoletana: tra questi il pane di Sant’Antonio con la parmigiana di melanzane. Il tutto accompagnato d bibite e vino locale. Per concludere in bellezza sarà possibile degustare specialità dolciarie sempre a base di fiordilatte, come il gustoso gelato artigianale.

Un percorso culinario arricchito da una ricca pagina di intrattenimento, tra spettacoli, sfilate e momenti religiosi. Nella serata conclusiva del 7 agosto, dalle 22.15, in piazzale San Pietro, si terrà il concerto gratuito di Sal Da Vinci.

Sagra del Fiordilatte di Agerola, spettacoli e concerti: programma

SABATO 5 AGOSTO

Ore 19 – Apertura degli stand;

Ore 19:30 – Sfilata lungo il corso di via Roma ed esibizione del gruppo folkloristico Città di Agerola nel piazzale San Pietro;

DOMENICA 6 AGOSTO – Festa del patrocinio di Sant’Antonio Abate, il Santo degli agerolesi

Ore 9 – Esibizione itinerante per le principali piazze di Agerola della Banda Città di Minori;

Ore 11.30 – Matinèe della grande banda della costiera Città di Minori in piazza Unità d’Italia;

Ore 19 – Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate, a seguire processione del Santo Patrono per le vie della frazione.

Ore 20 – Apertura degli stand;

Ore 21:30 – Premiato concerto bandistico della Città di Minori, in piazzale San Pietro.

LUNEDÌ 7 AGOSTO

Ore 19 – Apertura degli stand;

Ore 22:15 – Concerto spettacolo gratuito di Sal Da Vinci in piazzale San Pietro.