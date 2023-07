A Napoli il più grande Festival d’Europa: dalla Cina all’America tra villaggi, stand e cibo

Torna Napoli incontra il mondo, il più grande festival d’Europa che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare che, per l’occasione, accoglierà le più svariate culture, da quella giapponese a quella americana, facendo diventare la città partenopea il centro delle più grandi capitali internazionali. La kermesse si terrà il 9, 10, 16 e 17 settembre dalle 10:00 alle 22:00.

Napoli incontra il mondo, il Festival alla Mostra d’Oltremare

Dopo lo strabiliante successo dell’ultima edizione, il grande Festival mondiale torna a Napoli, arricchendosi di nuove e emozionanti attrazioni, regalando agli ospiti un viaggio straordinario tra musica, arte, folklore, tradizioni e gastronomia.

Con un unico biglietto sarà possibile visitare contemporaneamente tutti i Festival di Napoli incontra il mondo: Festival dell’Oriente, Festival Irlandese, Festival Argentino, Festival Spagnolo, Festival dell’America Latina, Festival del Giappone, Sushi Village, Festival della Salute e del Benessere, Festival Le Mille e una Notte, Festival delle Arti Marziali, October Fest, Giochi del Mondo, Holi Festival, Street Food World Festival, Festival Country, Sfida delle Grigliate e ulteriori imperdibili format.

Due imperdibili weekend che daranno il via ad un vero e proprio giro del mondo, alla scoperta di alcuni dei Paesi più affascinanti del globo. In un solo posto sarà possibile passare dall’Oriente all’America Latina, dalla Spagna all’Argentina, dall’Irlanda all’Africa.

Tra balli latini, suggestive atmosfere celtiche, spettacolari danze del ventre e tamburi indiani, sarà possibile degustare le prelibatezze del mondo, tra delizie spagnole e argentine, birre della tradizione bavarese, ristoranti giapponesi, indiani, cinesi e un’apposita area sushi.

All’interno della Mostra saranno allestiti veri e propri villaggi giapponesi, tipici paesini indiani e persino un tempio buddhista. Vasta l’area espositiva con stand di prodotti tipici provenienti dalle più disparate località del mondo.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento. Il costo è di 16 euro per gli adulti e 11 euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni compiuti. Per chi arriva in auto saranno disponibili i seguenti parcheggi: Terracina, Kennedy, Marconi, Centro Commerciale Azzurro.