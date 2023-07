Festa di Sant’Anna a Capodimonte: spettacoli e show di Paolo Caiazzo gratis per tutti

Entra nel vivo il cartellone di eventi gratis a Napoli, rientranti nella rassegna Vedi Napoli d’estate e poi torni, con ben tre feste patronali: la prima è quella dedicata a Sant’Anna che si terrà a Capodimonte con spettacoli di artisti locali e cabaret di Paolo Caiazzo.

Napoli, Festa Sant’Anna a Capodimonte: spettacoli con Paolo Caiazzo

Il fitto calendario presentato dal Comune di Napoli prevede oltre 200 eventi gratis tra spettacoli, concerti, esibizioni e feste patronali che animeranno le più svariate aree della città fino al 13 ottobre. Dopo la serata dedicata alla Madonna del Carmine, con intrattenimento musicale e il tradizionale incendio del Campanile, la cittadinanza si prepara a festeggiare Sant’Anna.

Il 26 luglio in via Bosco di Capodimonte (fronte porta piccola) dalle ore 21:00 sarà possibile assistere ad esibizioni musicali e danzanti, con le performance degli artisti locali, oltre allo spettacolo Eppure Sorrido di Paolo Caiazzo, comico, attore e cabarettista, volto noto di Made in Sud.

Le celebrazioni per Sant’Anna, invece, già dalle 20:00 di questa sera, 25 luglio, prenderanno vita a Bacoli con l’accensione delle luminarie, la Santa Messa di Veglia e lo strabiliante incendio del Campanile nella parrocchia dedicata alla Santa Patrona. I festeggiamenti proseguiranno nei giorni successivi tra stand, musica, cibo e concerti gratuiti in Villa Comunale.

Altre due feste patronali, poi, caratterizzeranno il luglio partenopeo: il 29 in via Vicinale Miranda si terrà la Festa di Santa Maria della Neve con Maria Bolignano in Una milf di troppo; il 30 ci sarà la Festa di Sant’Anna alle Paludi (in via Strettola Sant’Anna alle Paludi) con il concerto di Gianni Fiorellino.

Per la Festa del SS. Salvatore, sabato 5 agosto (ore 21.30), è in programma il concerto di Natale Galletta in via Plebiscito a Piscinola. A Porta Capuana, per la Madonna Assunta, il 15 agosto arriva Ciccio Merolla, che sul palco di Malatia ospiterà Valentina Stella.