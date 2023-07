Lo spettacolo dell’alba alla Reggia di Caserta: visita al Parco e colazione in terrazza

Alba alla Reggia di Caserta è la nuova iniziativa lanciata dallo splendido sito reale con un’apertura straordinaria, prevista per il 26 agosto, che consentirà a cittadini e turisti di ammirare il sorgere del sole, perdendosi tra le bellezze del luogo e gustando una deliziosa colazione in terrazza. La Reggia resterà eccezionalmente aperta anche nella giornata del 15 agosto.

Alba alla Reggia di Caserta, apertura straordinaria del Parco ad agosto

Per promuovere il proprio patrimonio e favorire la permanenza dei visitatori sul territorio nel periodo di maggiore affluenza di turisti, la Reggia di Caserta apre straordinariamente martedì 15 agosto e propone la visita all’alba del Parco reale per sabato 26 agosto.

Il sito non osserverà il consueto giorno di chiusura, accogliendo gli ospiti anche nella giornata di Ferragosto. Di seguito gli orari di apertura e chiusura: Appartamenti Reali dalle 8:30 alle 19:25 con ultimo accesso alle 18:15; Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18:15 con ultimo accesso alle 18:10; Giardino Inglese dalle 8:30 alle 18 con ultimo accesso alle 17; Parco Reale dalle 8:30 alle 19 con ultimo accesso alle 18; chiuso il Teatro di Corte.

Il 26 agosto sarà la volta dell’evento Alba alla Reggia di Caserta, un’iniziativa del piano di valorizzazione finalizzata a promuovere nuove esperienze e suggestioni del Complesso Vanvitelliano. Sarà possibile immergersi tra le meraviglie della natura al risveglio, percorrendo a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco Reale e il Giardino Inglese.

Nel corso della mattinata, lungo il percorso, i partecipanti potranno assistere alle esibizioni di Progetto Sonora: alle 7:00 alla Castelluccia si ripercorreranno le origini del Parco Reale e del Bosco Vecchio; alle 8:00 nel Giardino Inglese si narrerà la storia di questo meraviglioso angolo del Museo verde.

Alle 6:00 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 7:00 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone pronta a deliziare i visitatori che vorranno gustare un’ottima colazione. Gli Appartamenti Reali apriranno sempre a partire dalle 8:30 in poi.

Per entrambe le giornate è possibile acquistare il biglietto online, sulla piattaforma TicketOne, oppure al botteghino situato in sede. Sarà possibile scegliere il biglietto “Solo Parco” al costo di 10 euro, oppure il biglietto intero “Parco+Appartamenti” a 15 euro. La partecipazione all’iniziativa rientra nell’abbonamento ReggiaCard 2023. Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione.