Serate all’ombra del Vesuvio, film e concerti all’aperto a 3.50 euro: il programma

Dopo i grandi numeri di giugno e luglio, Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nella splendida cornice del Parco Urbano di via Panoramica, prosegue la rassegna di film e concerti all’aperto ad agosto, con un programma ricco di capolavori e soprese fino al 3 settembre 2023. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, film e concerti all’aperto: il programma

Con 22 serate di cinema, 6 spettacoli e 4 concerti, Agorà San Sebastiano al Vesuvio ha fatto il pieno di spettatori nei mesi di giugno e luglio, registrando ben 10 sold out. La ricca programmazione proseguirà anche ad agosto nell’ampia area verde con oltre 500 comodi posti a sedere e un palco ampio e rinnovato. Ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione alla comicità degli artisti più applauditi fino alla musica più coinvolgente.

Di seguito il programma di agosto e settembre:

1 agosto evento Lezioni di Napoletanità con Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca;

2 agosto film L’Ultima notte di amore regia di Di Stefano;

3 agosto evento Roberto Gatto quartet;

4 agosto film Siccità di Paolo Virzì;

6 agosto film Mixed by Erry regia S. Sibilia;

8 agosto film Educazione fisica di S. Cipani;

9 agosto film Il signore delle formiche regia G. Amelio;

10 agosto film C’è di nuovo la valigia sul letto regia di E. Tartaglia presente il cast e il regista;

11 agosto film La stranezza regia di R. Andò;

12 film Stranizza d’amuri regia G. Fiorello;

22 agosto film Vicino di casa regia P. Costella;

23 agosto evento anteprima film RossoSperanza;

24 agosto film L’immensità regia E. Crialese;

25 agosto evento Lalla Esposito in Smile – recital;

26 agosto film Il sol dell’avvenire regia N. Moretti;

27 agosto evento Aria film festival serata finale;

29 agosto film Io sono l’abisso regia D. Carrisi;

30 agosto evento Gianfranco Gallo;

31 agosto film Bones and all regia L. Guadagnino;

1 settembre film Rapito regia M. Bellocchio;

2 settembre film Il primo giorno della mia vita regia P. Genovese;

3 settembre EVENTO FINALE.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: biglietti e prezzi

Il biglietto cinema ha un costo di 3.50 per i film UE che sale a 4 euro per quelli extra UE. Gli over 70 e i disabili pagano 3 euro, per gli accompagnatori l’ingresso è gratis. Il ticket può essere acquistato alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths. I biglietti per i concerti jazz sono acquistabili su TicketOne e Go2, quelli per gli spettacoli solo su Go2. Tutti gli eventi hanno inizio alle 21:15.