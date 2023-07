Raiz al Pessoa Luna Park di Napoli, l’attore di Mare Fuori in concerto: ingresso gratis

Il 30 luglio al Pessoa Luna Park arriva Raiz, voce dello storico gruppo degli Almamegretta e volto noto di Mare Fuori che terrà un concerto gratis per i visitatori dell’innovativo parco culturale itinerante di Napoli, aperto fino al 6 agosto con ingresso libero.

Raiz in concerto al Pessoa Luna Park di Napoli

Quello di Gennaro della Volpe, in arte Raiz o anche Raiss, è uno dei live più attesi dell’estate al Pessoa. Il cantante, noto anche per il suo ruolo di don Salvatore Ricci in Mare Fuori, si esibirà a partire dalle 21:00 con lo spettacolo Raiz in duo.

L’ingresso e la partecipazione al concerto sono gratuiti ma la capienza è limitata. La prenotazione, dunque, è fortemente consigliata. Basta collegarsi al sito ufficiale del Pessoa Luna Park e cliccare sul link dedicato per confermare la propria adesione.

Raiz allieterà il pubblico con la sua musica in attesa del lancio dei nuovi episodi di Mare Fuori 4. L’ultima stagione della serie dei record si è conclusa proprio con una scena che lo vede protagonista insieme a Maria Esposito, nei panni di Rosa Ricci, e Massimiliano Caiazzo, che nella fiction è Carmine ‘o piecuro. L’attore e cantante aveva già annunciato ai suoi followers che saranno diversi i nuovi brani scritti per la stagione numero quattro.

Che cos’è il Pessoa Luna Park

Il Pessoa è il luna park urbano napoletano che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città. Il magico luogo dei divertimenti sorge negli spazi dell’ex Ospedale Militare, pronto ad accogliere adulti e bambini, riservando per loro spettacoli, giochi e svariate attività dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 18:00 – 1:00; sabato e domenica ore 12:00 – 1:00).

La grande novità del 2023 è il lancio dell’area dedicata alla musica live ma non mancano laboratori, workshop, giochi da tavolo in versione XXL e una zona per i più piccoli. Il tutto accompagnato da un’area food d’eccellenza con la brigata del ristorante Sud Scampagnata, guidata dalla chef Marianna Vitale.